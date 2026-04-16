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इंदौर वंदे मातरम विवाद में कांग्रेस ने गठित की जांच समिति, एक हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट

Indore News: इंदौर नगर निगम परिषद की बैठक के दौरान वंदे मातरम गाने से इनकार करने और विवादित बयानबाजी के मामले में एमपी कांग्रेस ने जांच कमेटी गठित की है. प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने जांच समिति बनाई है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 16, 2026, 09:37 AM IST
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इंदौर वंदे मातरम विवाद में कांग्रेस ने गठित की जांच समिति, एक हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट

Indore News: इंदौर नगर निगम परिषद में वंदे मातरम गाने को लेकर छिड़े विवाद ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है. घटनाओं के इस पूरे क्रम की जांच के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया है, जो इस मामले की गहन जांच करेगी और एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने इस जांच समिति का गठन किया है, और जांच की जिम्मेदारी सह-प्रभारियों संजय दत्त और उषा नायडू को सौंपी गई है.

दरअसल, नगर परिषद की कार्यवाही के दौरान दो महिला कांग्रेस पार्षदों रुबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम ने नगर निगम के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने से इनकार किया था और साथ ही पार्टी को लेकर भी विवादित बयान दिए थे. इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक जांच समिति का गठन किया है.

वंदे मातरम विवाद में कांग्रेस ने गठित की जांच समिति
घटनाओं के इस क्रम से पार्टी की छवि को हुए नुकसान को देखते हुए मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने एक उच्च-स्तरीय जांच समिति का गठन किया है. इस समिति में संजय दत्त और उषा नायडू शामिल हैं. ये दोनों ही अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सचिव और मध्य प्रदेश के सह-प्रभारी हैं. यह समिति इंदौर में हुई घटनाओं के पूरे क्रम की गहन जांच करेगी और यह तय करेगी कि क्या पार्षदों का आचरण पार्टी के सिद्धांतों और अनुशासन के विपरीत था.

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यह भी पढ़ें: वंदे मातरम गाने से इनकार करना पड़ा भारी, कांग्रेस की दो महिला पार्षदों पर FIR, दोनों से हुई थी पूछताछ

 

एक हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट
प्रदेश प्रभारी द्वारा गठित जांच समिति में मध्य प्रदेश कांग्रेस के सह-प्रभारी संजय दत्त और उषा नायडू शामिल हैं. यह समिति इंदौर नगर निगम की बैठक के दौरान हुई घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच करेगी. समिति को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह एक सप्ताह के भीतर राज्य निष्पक्ष रिपोर्ट सौंपे. इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि दोषी पार्षदों को पार्टी से निष्कासित किया जाए या उनके खिलाफ कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाए.

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