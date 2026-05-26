इंदौर में पानी संकट पर कांग्रेस का हंगामा, 18 लोगों पर केस दर्ज, पुलिस से झड़प के बाद एक्शन

Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर में पानी की कमी को लेकर अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं. इसी सिलसिले में वार्ड नंबर 75 में पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस के पार्षद और कई राजनीतिक नेताओं के साथ-साथ स्थानीय निवासी भी शामिल हुए. इस विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है.

इंदौर में पानी संकट पर कांग्रेस का हंगामा

भंवरकुआ पुलिस के मुताबिक पालदा चोराहे पर वार्ड क्रमांक 75 के कांग्रेस पार्षद कुणाल चौधरी सहित कई कांग्रेसी नेताओं और रहवासियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था. इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पानी की मांग करते हुए पुलिस अधिकारियों के पैरों में गिरकर उनसे गुहार लगाई, और साथ ही मौके पर मिट्टी के घड़े भी रखे. पुलिस प्रदर्शन को हटाने के लिए मौके पर पहुंची. पुलिस का कहना था कि सड़क को जाम किया जा रहा है. लेकिन प्रदर्शन लगातार जारी रहा और पुलिस के साथ काफी झड़पें हुईं. इसके बाद मामला दर्ज किया गया है.

18 लोगों पर केस दर्ज

इस घटना के संबंध में पुलिस ने कुणाल चौधरी, राकेश पटेल तारा पटेल कमल पटेल सहित 18 लोगों के खिलाफ बगैर अनुमति के प्रदर्शन सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है. गौरतलब है कि 2 घंटे से अधिक समय तक चले इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त के साथ चर्चा की. इन बातचीत के बाद यह आश्वासन दिया गया कि क्षेत्र में पानी के टैंकर तैनात किए जाएंगे और नर्मदा पाइपलाइन को एक घंटे के लिए चालू किया जाएगा, ताकि निवासियों को पानी से संबंधित किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े.

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बता दें कि इससे पहले इंदौर के लाला का बगीचा इलाके में रहने वाले लोगों जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं ने पानी के संकट को लेकर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया था. उन्होंने अपने हाथों में मिट्टी के घड़े लेकर पानी की अनियमित और दूषित आपूर्ति का विरोध किया और नगर प्रशासन से इस समस्या के तत्काल समाधान की मांग की थी.

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