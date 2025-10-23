Advertisement
इंदौर

पेंटहाउस में आग लगने के बाद दम घुटने से कांग्रेस नेता की मौत, पत्नी की हालत गंभीर; जानें कौन हैं प्रवेश अग्रवाल

MP News: कार शोरूम मालिक और कांग्रेस नेता प्रवेश अग्रवाल के पेंटहाउस में आग लगने से मौत हो गई है. पेंट हाउस में आग लगने का कारण अखंड ज्योत बताया गया है. कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने इस घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की हैं.

 

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Oct 23, 2025, 04:56 PM IST
pravesh agarwal death
pravesh agarwal death

MP Congress leader died in massive fire: कार शोरूम मालिक और कांग्रेस नेता प्रवेश अग्रवाल की मौत हो गई है. आज सुबह 5 बजे उनके तीन मंजिला मकान में आग लग गई जिसकी वजह से दम घुटने से  प्रवेश अग्रवाल की जान गई है. प्रवेश की पत्नी की हालात नाजुक है वहीं उनकी दोनों बेटियां सुरक्षित है. 

अखंड ज्योत से लगी आग
आग लगने की वजह देवस्थान में जल रहे अखंड ज्योत दीप बताई जा रही है. दीपक की चिंगारी से आग लगी जिससे पूरे घर में धीरे-धीरे धुंआ फैल गया. घर में सो रहे प्रवेश उनकी पत्नी और दो नाबालितक बेटियों का धुंए के कारण दम घुटने लगा जिसके कारण प्रवेश वहीं वेसुध हो गए और उनकी मौत हो गई. 

शोरूम में कोई नुकसान नहीं
रिपोर्ट की माने तो तीन मंजीला मकान के सबसे नीचले फ्लोर पर उनके कार का शोरूम था और तीसरे फ्लोर पर पेंटहाउस जहां पूरा परिवार रहता है. शोरूम में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है. सभी गाड़िया सुरक्षित हैं. यह इमारत वाणिज्यिक-सह-आवासीय (Commercial-cum-Residential) है जहां अग्निकांड में सिर्फ उनका पेंटहाउस प्रभावित हुआ है. 

"धुआं बाहर निकलने का नहीं था पर्याप्त स्थान"
अग्निशमन विभाग के ASI सुशील कुमार दुबे ने बताया कि "अग्निकांड की सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया. घर में काफी धुआं भरने से प्रवेश अग्रवाल का दम घुट चुका था और वे बेसुध हालत में मिले. हमें पता चला है कि बेसुध होने से पहले उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को घर से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की थी." सुशील के मुताबिक पेंटहाउस में धुआं बहुत ज्यादा फैल गया था, पेंटहाउस से धुआं बाहर निकलने का पर्याप्त जगह भी नहीं था. 

कांग्रेस नेता प्रेवश अग्रवाल की मौत पर पार्टी के तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है. रिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी घटना पर दुख जताया है

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

