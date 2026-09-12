/इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम पर कांग्रेस का नया दांव, स्टेडियम में नहीं मिली जगह, तो IDA को ₹10 लाख चुकाए

राज्य चुनें
इंदौर में राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को लेकर चल रहा विवाद अब एक नया मोड़ ले चुका है. कार्यक्रम के लिए पसंदीदा स्टेडियम की अनुमति न मिलने के बाद, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेलते हुए IDA यानी इंदौर विकास प्राधिकरण को 10 लाख रुपये से अधिक की राशि का भुगतान कर मैदान की अनुमति के लिए अपना दावा मजबूत कर दिया है.
कांग्रेस की योजना इंदौर में राहुल गांधी का एक भव्य छात्र सम्मेलन आयोजित करने की थी. इसके लिए पार्टी ने शहर के प्रमुख स्टेडियम की मांग की थी. हालांकि, प्रशासनिक और तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए प्रशासन से समय पर हरी झंडी नहीं मिल सकी, जिससे कार्यक्रम के स्थल पर संशय के बादल मंडराने लगे थे.
IDA को चुकाए ₹10 लाख रुपये
कार्यक्रम को तय समय और बड़े पैमाने पर आयोजित करने के लिए कांग्रेस ने त्वरित कदम उठाया. पार्टी ने IDA के अधीन आने वाले मैदान के इस्तेमाल के लिए तय शुल्क ₹10 लाख से अधिक की राशि प्राधिकरण में जमा करवा दी. इस कदम के बाद कांग्रेस ने प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करते हुए मैदान पर अपना आधिकारिक दावा कर दिया है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह आयोजन छात्रों की आवाज और उनके मुद्दों को उठाने के लिए है और पार्टी इसे हर हाल में सफल बनाकर रहेगी. मैदान की फीस जमा होने के बाद अब गेंद प्रशासन के पाले में है.
कांग्रेस का हमला: अब BJP का क्या बहाना होगा?
शुल्क जमा करने के बाद पूर्व विधायक और कांग्रेस जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े और कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी और स्थानीय प्रशासन पर जमकर हमला बोला. वानखेड़े ने कहा, 'देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की इंदौर में सभा के लिए कांग्रेस पार्टी को परमिशन के लिए इतना परेशान होना पड़ा, यह बहुत निंदनीय बात है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) को लोकतंत्र की दुहाई देना बंद करना चाहिए. हम नियम और प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी ने 10 लाख से अधिक की राशि IDA के पास जमा की है. कार्यक्रम स्थल के मैदान के लिए IDA ने कांग्रेस पार्टी से 10 लाख से अधिक की राशि की डिमांड की गई थी, जो विधिवत कांग्रेस पार्टी ने जमा कर दी है. अब जब IDA की निर्धारित फीस जमा कर दी गई है, तो देखना होगा कि प्रशासन और सत्ता पक्ष के पास क्या नया बहाना बचता है.'
4 राज्यों में राहुल गांधी कर चुके हैं 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम
राहुल गांधी पेपर लीक, महंगी शिक्षा, सरकारी नौकरी भर्ती में गड़बड़ी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाने और भारतीय जनता पार्टी (BJP) को घेरने के लिए 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें वो छात्रों के साथ बातचीत करते हैं. राहुग गांधी ने अब तक कोटा, देहरादून, प्रयागराज और पुणे में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम कर चुके हैं. अब 19 सितंबर को इंदौर में इसका अगला चरण होगा. हालांकि, यह कार्यक्रम पहले 12 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होना था, लेकिन मंजूरी न मिलने के कारण इसे बदलकर 19 सितंबर को करना पड़ा.