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इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम पर कांग्रेस का नया दांव, स्टेडियम में नहीं मिली जगह, तो IDA को ₹10 लाख चुकाए

इंदौर में होने वाले राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है. पहले राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर परमिशन न मिलने की बात सामने आई थी, तो अब इंदौर के रीजनल पार्क के सामने मैदान में कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने 10 लाख से अधिक राशि इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) को जमा करने की बात कही है.

Written ByYatnesh Sen
Published: Sep 12, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 05:21 PM IST
इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम पर कांग्रेस का नया दांव, स्टेडियम में नहीं मिली जगह, तो IDA को ₹10 लाख चुकाए

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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