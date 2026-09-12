/इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम पर कांग्रेस का नया दांव, स्टेडियम में नहीं मिली जगह, तो IDA को ₹10 लाख चुकाए

शुल्क जमा करने के बाद पूर्व विधायक और कांग्रेस जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े और कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी और स्थानीय प्रशासन पर जमकर हमला बोला. वानखेड़े ने कहा, 'देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की इंदौर में सभा के लिए कांग्रेस पार्टी को परमिशन के लिए इतना परेशान होना पड़ा, यह बहुत निंदनीय बात है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) को लोकतंत्र की दुहाई देना बंद करना चाहिए. हम नियम और प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी ने 10 लाख से अधिक की राशि IDA के पास जमा की है. कार्यक्रम स्थल के मैदान के लिए IDA ने कांग्रेस पार्टी से 10 लाख से अधिक की राशि की डिमांड की गई थी, जो विधिवत कांग्रेस पार्टी ने जमा कर दी है. अब जब IDA की निर्धारित फीस जमा कर दी गई है, तो देखना होगा कि प्रशासन और सत्ता पक्ष के पास क्या नया बहाना बचता है.'