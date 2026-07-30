इंदौर में बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस का फूटा गुस्सा, 'बिजली नहीं तो बिल नहीं' आंदोलन की चेतावनी

क्या-क्या हैं उनकी मांगे ?

इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने कहा कि उनकी प्रमुख मांगें हैं कि अघोषित बिजली कटौती तत्काल बंद की जाए और निर्धारित समय-सारणी के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. साथ ही बढ़ी हुई बिजली दरों में कमी की जाए, फर्जी एवं गलत बिजली बिलों का निराकरण किया जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर तार, पोल, केबल और ट्रांसफार्मरों का तत्काल सर्वे कर उन्हें बदला और दुरुस्त किया जाए.