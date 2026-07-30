इंदौर में बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस का फूटा गुस्सा, 'बिजली नहीं तो बिल नहीं' आंदोलन की चेतावनी

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Indore Congress Protest: इंदौर के ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती और बढ़े हुए बिजली बिलों के विरोध में इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े के नेतृत्व में देपालपुर विधानसभा के चारों ब्लॉक-देपालपुर, गौतमपुरा, बेटमा और हातोद के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. कार्यकर्ता बेटमा नाके से हाथों में तख्तियां लेकर तहसीलदार कार्यालय पहुंचे.
प्रदर्शन के दौरान तहसीलदार संगीता गोलियां और बिजली विभाग के कार्यपालन यंत्री के. अभिषेक रंजन को ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में बताया गया कि पिछले कई दिनों से बिजली विभाग दिन में मेंटेनेंस के नाम पर और रात में अघोषित रूप से कई-कई घंटों तक बिजली कटौती कर रहा है. इससे किसान, छात्र और आम नागरिक बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं.
कांग्रेस नेताओं के आरोप
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि कर आम जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के तार, पोल, केबल और ट्रांसफार्मर जर्जर हालत में हैं. इसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और बिजली आपूर्ति भी बार-बार बाधित हो रही है. आरोप है कि बिजली विभाग इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है.
क्या-क्या हैं उनकी मांगे ?
इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने कहा कि उनकी प्रमुख मांगें हैं कि अघोषित बिजली कटौती तत्काल बंद की जाए और निर्धारित समय-सारणी के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. साथ ही बढ़ी हुई बिजली दरों में कमी की जाए, फर्जी एवं गलत बिजली बिलों का निराकरण किया जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर तार, पोल, केबल और ट्रांसफार्मरों का तत्काल सर्वे कर उन्हें बदला और दुरुस्त किया जाए.
बिजली नहीं तो बिल नहीं
इंदौर दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष मोती सिंह पटेल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय-सीमा में मांगों का समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी पूरे विधानसभा क्षेत्र में "बिजली नहीं तो बिल नहीं" अभियान चलाएगी. इसके साथ ही आगामी दिनों में बिजली विभाग का घेराव कर उग्र आंदोलन किया जाएगा.
प्रशासन को दी चेतावनी
वहीं, विपिन वानखेड़े ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अघोषित बिजली कटौती बंद नहीं हुई तो कांग्रेस कार्यकर्ता प्रतीकात्मक विरोध के रूप में बिजली विभाग के अधिकारियों के घरों की बिजली काटने का आंदोलन करेंगे. उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन और बिजली विभाग की होगी.
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