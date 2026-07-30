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इंदौर में बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस का फूटा गुस्सा, 'बिजली नहीं तो बिल नहीं' आंदोलन की चेतावनी

Indore Power Cut News: इंदौर के देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने अघोषित बिजली कटौती और बढ़े हुए बिजली बिलों के विरोध में प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. मांगें नहीं मानी गईं तो बिजली नहीं तो बिल नहीं अभियान और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी.

Written ByYatnesh SenEdited ByManish kushawah
Published: Jul 30, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:10 PM IST
इंदौर में बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस का फूटा गुस्सा, 'बिजली नहीं तो बिल नहीं' आंदोलन की चेतावनी
Image Credit: ZEE MEDIA

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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