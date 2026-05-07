MP में गेहूं खरीदी पर कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, 747 KM लंबा नेशनल हाइवे होगा जाम, इन 7 जिलों में संभलकर निकलें

MSP Wheat Protest MP: मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद को लेकर राजनीतिक खींचतान तेज हो गई है. कांग्रेस पार्टी ने 7 मई, 2026 को पूरे राज्य में चक्का जाम (सड़क नाकाबंदी) विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है. यह विरोध किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम दाम मिलने और खरीद प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ किया जा रहा है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता 'सड़क सत्याग्रह' अभियान के तहत कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों और मार्गों को बंद करेंगे.

7 जगहों पर हाईवे जाम करने की योजना

इस विरोध प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर 747 किलोमीटर लंबे आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे-52 पर पड़ने की उम्मीद है. कांग्रेस पार्टी ने पूरे राज्य में 11 अहम जगहों पर प्रदर्शन करने की योजना बनाई है. इनमें शाजापुर का रोजवासा टोल प्लाज़ा, इंदौर का पिगडंबर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और धार जिले का खलघाट शामिल हैं. कई जिलों में ट्रैफिक का रास्ता बदलने की तैयारियां चल रही हैं. लोगों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा करने से पहले अपने रास्ते की जानकारी पक्की कर लें, क्योंकि विरोध प्रदर्शनों के दौरान ट्रैफिक की आवाजाही में रुकावट आ सकती है.

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इंदौर से शुरू होगा विरोध प्रदर्शन

यह विरोध प्रदर्शन इंदौर में शुरू होगा. जीतू पटवारी और हरीश चौधरी इंदौर के पिगडंबर में मौजूद रहेंगे. कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदर्शन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. इंदौर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने बताया कि यह आंदोलन पूरे राज्य में आयोजित किया जा रहा है. इस आंदोलन में PCC प्रमुख और प्रदेश प्रभारी भी उपस्थित रहेंगे. साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लेकर किसानों तक बड़ी संख्या में लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे.

कांग्रेस का आरोप है कि किसानों को उनके गेहूं का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और खरीद प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं. आंदोलन को देखते हुए प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट पर हैं.

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