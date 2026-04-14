वंदे मातरम् विवाद में पलटीं कांग्रेस पार्षद रुबीना खान, बयान पर जताया खेद, कही ये बात

Rubina Iqbal Khan News: मध्य प्रदेश के वंदे मातरम् विवाद मामले में कांग्रेस की महिला पार्षद रुबीना इकबाल खान एमजी रोड थाने पहुंचीं और उन्होंने माफी मांग ली है. उन्होंने पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज कराए हैं. वंदे मातरम् को लेकर दिए गए अपने अपशब्दों पर उन्होंने खेद प्रकट किया है.

बता दें कि इंदौर के वार्ड-39 से कांग्रेस पार्षद रुबीना खान ने वंदे मातरम् के दौरान दिए गए अपने बयान पर अब सफाई दी है. उन्होंने बीजेपी पार्षदों और अपनी ही पार्टी को लेकर दिए गए बयान पर भी खेद व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि उनके बयान से यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो वह इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं.

'अपमान नहीं किया'

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह पिछले 15 वर्षों से परिषद में शामिल हो रही हैं और उन्होंने कभी भी राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया. वह पहले भी उसका सम्मान करती थीं और अब भी करती हैं. हालांकि, आगे वंदे मातरम् गाने के सवाल को उन्होंने टाल दिया, लेकिन यह जरूर कहा कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान का सम्मान करना हर भारतीय का कर्तव्य है.



मामले की जांच जारी

एमजी रोड थाने पर कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान बयान दर्ज कराने पहुंचीं. उनसे पहले कांग्रेस की ही एक अन्य पार्षद फौजिया शेख अलीम से पुलिस करीब चार घंटे तक पूछताछ कर चुकी है. अब इसी कड़ी में रुबीना इकबाल खान से भी मामले को लेकर विस्तृत जानकारी ली जा रही है.

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सख्त कार्रवाई की मांग

बीजेपी पार्षद दल ने दोनों महिला पार्षदों पर वंदे मातरम् का अपमान करने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की थी. इसके लिए संभागायुक्त कार्यालय और एमजी रोड थाने में आवेदन भी दिया गया था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों पार्षदों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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