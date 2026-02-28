इंदौर DAVV गर्ल्स हॉस्टल में 'द केरल स्टोरी' जैसी साजिश, लड़कियों का ब्रेनवॉश कर रचा गया बड़ा षड़यंत्र; ऐसे हुआ खुलासा

Advertisement
MP News: इंदौर के DAVV गर्ल्स हॉस्टल में 'द केरल स्टोरी' जैसी हूबहू कहानी रची गई है. इस कांड में यूनिवर्सिटी की ही एक छात्रा पर बाकी की छात्राओं को गुमराह करने का आरोप लगा है. आरोपी, यूनिवर्सिटी की छात्राओं को गलत रास्ते पर चलने के लिए लगातार उक्साती थी, उन्हें बॉयफ्रेंड बनाने, उनसे बात करने उनके साथ घूमने फिरने के लिए गुमराह किया करती थी.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 28, 2026, 07:05 PM IST
DAVV Girls Hostel News: 'द केरला स्टोरी' फिल्म की स्टोरीलाइन से तो आप सभी वाकिफ होंगे. फिल्म में एक विशेष समुदाय की लड़की को हॉस्टल की अन्य लड़कियों को गलत राह पर भड़काते हुए दिखाया गया था. लड़की अपनी रूममेट्स को बॉयफ्रेंड बनाने, उनके साथ घूमने फिरने और इस्लाम धर्म कबूलने के लिए जोर मारती थी. अंत में सभी रूममेट्स उस लड़की के बहकावे में आकर वो सबकुछ कर बैठती थी जो उन्हें नहीं करना चाहिए था. ये कहानी हम इसलिए बता रहें क्योंकि इंदौर के प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी DAVV के गर्ल्स हॉस्टल में 'द केरल स्टोरी' जैसा खौफ देखने को मिला है जहां एक युवती पर छात्राओं को गुमराह करने का आरोप लगा है. आरोपी लड़की के तहत रची साजिश ने हर किसी को हैरान कर दिया है. 

गर्ल्स हॉस्टल में 'द केरल स्टोरी' जैसी साजिश
इंदौर के प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी DAVV के गर्ल्स हॉस्टल में 'द केरल स्टोरी' जैसी साजिश रची जा रही थी. फर्स्ट ईयर की 5 लड़कियों की शिकायत पर आरोपी छात्रा का भांडा फूटा है.  5 लड़कियों ने जो शिकायत पेश की  है उसे सुन कॉलेज का हर सदस्य दंग रह गया है. आरोपी छात्रा का मकसद क्या था उसकी जांच की जा रही है, लेकिन, बॉयफ्रेंड बनाओ.. लाइफ एंजॉय करो..मैं बॉयफ्रेंड बनवा देती हूं उनके साथ घूमो और वीडियो कॉल पर बात करो जैसे शब्द छात्रा के बारे में बहुत कुछ खुलासे करते हैं. जांच के दौरान पाया गया कि जो छात्रा हॉस्टल की बाकी की छात्राओं को भड़काती थी वो खुद भी विशेष समुदाय से थी और पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी. आरोपी छात्रा के खुद के लक्ष्ण बेहद निंदनीय और आपत्तिजनक थे. फिलहाल आरोपी छात्रा को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है.   

बॉयफ्रेंड बनाओ लाइफ एंजॉय करो...
आरोपी छात्रा के खिलाफ चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं. वो अक्सर लड़कियों से सिगरेट और लाइटर मंगवाती थी, वीडियो कॉल पर लड़कों से अश्लील बातें करती थी और अपनी रूममेट्स  को भी ऐसा ही करने के लिए उक्साया करती थी. जांच में आरोपी छात्रा के खिलाफ लगे सभी आरोप सही पाए गए हैं. रूममेट्स के अलावा अन्य 10 लड़कियों के भी बयान लिए गए जिसमें उन्होंने भी फर्स्ट ईयर की लड़की का व्यवहार को अनुचित बताया है. 

बैग से मिला संदिग्ध सामान
मामला उजागर होने पर जांच कमेटी की टीम ने जब छात्रा के बैग की तलाशी की तो जो मिली उसे देख टीम के होश उड़ गए. बैग से संवेदनशील सामान मिले हैं जो भारत में पूरी तरह से बैन हैं. छात्रा के खिलाफ जब कई तरह के गंभीर आरोप लगते गए तो छात्रा को गर्ल्स हॉस्टल खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया. विश्वविद्यालय के कुल गुरु प्रोफेसर राकेश सिंघई खुद भी हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रहे हैं. 

तेज तर्रार छात्रा के काले करतूत
जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर छात्रा के परिजनों को इस घटना के बारे में सूचना दे दी गई है. वहीं जानकारी सामने आई है कि आरोपी डाटा साइंस डिपार्टमेंट की छात्रा है और पढ़ने में बेहद ही तेज-तर्रार है बावजूद उसने खुद को काले करतूतों में क्यों ढकेला इसकी पड़ताल की जा रही है. इस घटना के बाद से कई तरह के सवाल उठ रह हैं. फिलहाल छात्रा के हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है. अगर  और भी कुछ गड़बड़ी सामने आती है तो छात्रा को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाएगा. रिपोर्ट: यत्नेश सेन

