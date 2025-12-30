इंदौर में गंदा पानी पीने से 35 से ज्यादा लोग बीमार, अस्पतालें फुल, मरीजों से मिलने पहुंचे मंत्री विजयवर्गीय

Indore News: इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से 35 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं. उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत वाले मरीज़ों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.
Trending Photos
Bhagirathpura Indore: देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों के बीमार पड़ने का मामला सामने आया है. सोमवार को भागीरथपुरा इलाके में 35 से ज़्यादा लोग दूषित पानी पीने से बीमार पड़ गए, उन्हें उल्टी, दस्त, पेट दर्द और जी मिचलाने जैसे लक्षणों के साथ अस्पतालों में भर्ती कराया गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक यह समस्या 24 दिसंबर से बनी हुई है और अब तक लगभग 150 लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं. सभी मरीज़ों की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है. घटना सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
यह भी पढ़ें: घर में चल रही आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री सील, कई राज्यों में हो रही थी सप्लाई, इंदौर प्रशासन ने की कार्रवाई
गंदा पानी पीने से 35 से ज्यादा लोग बीमार
दरअसल, भागीरथपुरा क्षेत्र में जल प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संकट खड़ा हो गया है. पिछले एक सप्ताह (24 दिसंबर) से दूषित पानी के कारण लोगों के बीमार होने का सिलसिला जारी है, जिससे अब तक लगभग 150 लोग प्रभावित हो चुके हैं. फिलहाल 35 से ज़्यादा लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है. मरीज़ों ने उल्टी, दस्त, जी मिचलाना और पेट में तेज़ दर्द की शिकायत की है. हालात की गंभीरता को देखते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सोमवार देर रात अस्पतालों में मरीज़ों का हाल जानने पहुंचे.
मरीजों से मिलने पहुंचे मंत्री विजयवर्गीय
देर रात मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अस्पताल पहुंचे और बीमार लोगों से मिलकर उनके इलाज का इंतज़ाम किया. कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि क्या हुआ और कैसे हुआ, यह जांच का मामला है. फिलहाल, हमारी प्राथमिकता सभी को इलाज मुहैया कराना है. हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा न हो. मंत्री विजयवर्गीय के साथ विधायक रमेश मेंदोला और मेयर पुष्यमित्र भार्गव भी अस्पताल गए. उन्होंने भागीरथपुरा के लोगों से अपील की कि वे सिर्फ़ उबला हुआ पानी पिएं और नल का पानी सीधे न पिएं. अस्पतालों को मरीज़ों को मुफ़्त इलाज देने का निर्देश दिया गया है. बता दें कि लोगों का कहना है कि पानी पीने के बाद दर्जनों लोग बीमार पड़ गए और उन्हें प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. कई अन्य लोगों का घर पर इलाज चल रहा है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!