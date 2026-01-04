इंदौर में दूषित पानी ने फिर बढ़ाई टेंशन, 16 मौतों के बाद भी बीमारी का प्रकोप जारी, एक ही दिन में मिले 65 मरीज

Bhagirathpura Indore News: इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पीने के पानी से फैली बीमारी ने भयानक रूप ले लिया है. अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और इस पानी के दूषित होने की घटना से लगभग एक हज़ार लोग प्रभावित हुए हैं. शनिवार को उल्टी और दस्त के 65 नए मामले सामने आए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. इनमें से पंद्रह मरीज़ों को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया. फिलहाल कुल 149 मरीज़ अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, जिनमें से 20 ICU में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं.

नगर निगम की घोर लापरवाही

हालात तब और भी ज़्यादा चिंताजनक हो गए जब शनिवार को एक 13 साल के बच्चे को हैजा होने की पुष्टि हुई. डॉक्टरों के मुताबिक, दूषित पानी से होने वाला यह इन्फेक्शन मरीज़ों की किडनी और लिवर तक फैल रहा है. स्वास्थ्य संकट गहराता जा रहा है, वहीं नगर निगम की घोर लापरवाही भी सामने आई है. सात दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन इलाके में पाइपलाइन से नर्मदा नदी का साफ़ पानी सप्लाई करने में नाकाम रहा है. लोग पूरी तरह से पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं, लेकिन इन टैंकरों में काई मिलने से लोगों का गुस्सा और भड़क गया है.

चिंता की बात यह है कि डिस्चार्ज होने के बाद भी 20 प्रतिशत मरीज़ों को दोबारा अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है, जिससे इन्फेक्शन की गंभीरता और इलाज की असरदारता पर सवाल उठ रहे हैं. नेशनल हेल्थ मिशन की एक टीम स्थिति का जायज़ा ले रही है, लेकिन अभी भी यह साफ़ नहीं है कि पीने के पानी की लाइनों में सीवेज का प्रदूषण कहां से आ रहा है.

कांग्रेस ने उठाया सवाल

इस बीच, कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने इस घटना को बहुत ही निंदनीय बताया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पूरे मामले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेयर, पार्षदों और अन्य स्थानीय प्रतिनिधियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

