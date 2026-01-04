Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3063194
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर में दूषित पानी ने फिर बढ़ाई टेंशन, 16 मौतों के बाद भी बीमारी का प्रकोप जारी, एक ही दिन में मिले 65 मरीज

Indore News: भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल से फैली बीमारी थमने का नाम नहीं ले रही है. शनिवार को उल्टी-दस्त के 65 नए मरीज सामने आए, जिनमें से 15 को अस्पताल में भर्ती किया गया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 04, 2026, 07:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर में दूषित पानी ने फिर बढ़ाई टेंशन, 16 मौतों के बाद भी बीमारी का प्रकोप जारी, एक ही दिन में मिले 65 मरीज

Bhagirathpura Indore News: इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पीने के पानी से फैली बीमारी ने भयानक रूप ले लिया है. अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और इस पानी के दूषित होने की घटना से लगभग एक हज़ार लोग प्रभावित हुए हैं. शनिवार को उल्टी और दस्त के 65 नए मामले सामने आए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. इनमें से पंद्रह मरीज़ों को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया. फिलहाल कुल 149 मरीज़ अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, जिनमें से 20 ICU में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं.

नगर निगम की घोर लापरवाही
हालात तब और भी ज़्यादा चिंताजनक हो गए जब शनिवार को एक 13 साल के बच्चे को हैजा होने की पुष्टि हुई. डॉक्टरों के मुताबिक, दूषित पानी से होने वाला यह इन्फेक्शन मरीज़ों की किडनी और लिवर तक फैल रहा है. स्वास्थ्य संकट गहराता जा रहा है, वहीं नगर निगम की घोर लापरवाही भी सामने आई है. सात दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन इलाके में पाइपलाइन से नर्मदा नदी का साफ़ पानी सप्लाई करने में नाकाम रहा है. लोग पूरी तरह से पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं, लेकिन इन टैंकरों में काई मिलने से लोगों का गुस्सा और भड़क गया है.

यह भी पढ़ें: इंदौर त्रासदी में 16 मौत पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, नेता दिग्विजय सिंह ने कर दी ये बड़ी मांग

Add Zee News as a Preferred Source

 

चिंता की बात यह है कि डिस्चार्ज होने के बाद भी 20 प्रतिशत मरीज़ों को दोबारा अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है, जिससे इन्फेक्शन की गंभीरता और इलाज की असरदारता पर सवाल उठ रहे हैं. नेशनल हेल्थ मिशन की एक टीम स्थिति का जायज़ा ले रही है, लेकिन अभी भी यह साफ़ नहीं है कि पीने के पानी की लाइनों में सीवेज का प्रदूषण कहां से आ रहा है. 

कांग्रेस ने उठाया सवाल
इस बीच, कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने इस घटना को बहुत ही निंदनीय बताया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पूरे मामले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेयर, पार्षदों और अन्य स्थानीय प्रतिनिधियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

indore newsmp news

Trending news

indore news
इंदौर में दूषित पानी ने फिर बढ़ाई टेंशन,16 मौत के बाद एक ही दिन में मिले 65 नए मरीज
bhopal news
इंदौर हादसे के बाद भोपाल में अलर्ट, 138 पॉइंट पर पानी लीकेज दुरुस्त...
sagar news
6 महीने से नहीं मिली सैलरी, हड़ताल की राह पर सफाईकर्मी; इस दिन बंद रहेगा काम
MP farmers
एमपी के किसानों के लिए खुशखबरी! इजराइल, ब्राजील जैसे विकसित देशों में भेजेगी सरकार
Pandit Pradeep Mishra
कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा ने भगवान शिव से की RSS की तुलना, कांग्रेस ने खड़े किए सवाल
ujjain news
न कोर्ट-कचहरी...न सीएम हेल्पलाइन, न्याय के लिए शनि देव के दरबार पहुंचा किसान
mp news
स्कॉर्पियो रोककर झोलाछाप डॉक्टर को कार से उतारा,बीच सड़क पर चाकुओं से गोदकर की हत्या
mp news
दीवार कैसे नहीं गिरेगी? मजिस्ट्रेट और युवक में हुआ विवाद, ढहा दिया अवैध निर्माण
PM Shri School News
पीएम श्री स्कूल में आवारा कुत्ते का आतंक, प्रार्थना के बाद छात्रों को बनाया निशाना
raigarh news
ऐसा पार्टनर किसी को न दे भगवान! शक के चलते तेजधार हथियार से उतारा मौत के घाट