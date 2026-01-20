Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3080081
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर जल कांड के बाद MP में 5,219 लीकेज चिह्नित, 58 ट्यूबवेल बंद; अब बिना खुदाई के रोबोट लगाएंगे पता

Contaminated Water In Indore: इंदौर में दूषित पानी से हुई त्रासदी के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में शुद्धिकरण अभियान शुरू किया है. जांच के दौरान पूरे राज्य में 5,219 लीकेज का पता चला.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 20, 2026, 08:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर जल कांड के बाद MP में 5,219 लीकेज चिह्नित, 58 ट्यूबवेल बंद; अब बिना खुदाई के रोबोट लगाएंगे पता

Indore  News: इंदौर में दूषित पानी से पैदा हुए हेल्थ संकट के कारण प्रशासन को पूरे मध्य प्रदेश में पीने के पानी की सप्लाई सिस्टम की समीक्षा करनी पड़ी है. सरकार द्वारा शुरू किए गए इस खास अभियान का मुख्य मकसद पाइपलाइनों में लीकेज को रोकना है, क्योंकि इन लीकेज की वजह से अक्सर सीवेज का पानी पीने के पानी में मिल जाता है, जिससे पानी जहरीला हो जाता है.

MP में 5,219 लीकेज चिह्नित
जारी आंकड़ों के अनुसार पूरे राज्य में कुल 5,219 पाइपलाइन लीक (रिसाव) का पता चला है. विभाग ने इसपर तुरंत काम किया और इनमें से 4,893 लीक को ठीक किया, जिससे पानी की बर्बादी रुकी और प्रदूषण का खतरा कम हुआ. इसके अलावा भूजल स्रोतों की शुद्धता की जांच के दौरान, 58 ट्यूबवेल में दूषित पानी पाया गया, इन्हें तुरंत सील कर दिया गया.

हर मंगलवार को होगी जल सुनवाई
एक बड़े प्रशासनिक बदलाव में अब हर मंगलवार को "जल सुनवाई" करने का फैसला किया गया है. इस सिस्टम के ज़रिए नागरिक सीधे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. अब तक इस पोर्टल और सुनवाई के ज़रिए 1,851 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 1,732 (लगभग 94%) का समाधान कर दिया गया है. इस कदम का मकसद सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करना नहीं है, बल्कि यह भविष्य में इंदौर जैसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए एक मज़बूत सुरक्षा कवच का काम भी करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

अब बिना खुदाई के रोबोट लगाएंगे पता
इसके अलावा मध्य प्रदेश का शहरी प्रशासन विभाग वॉटर मैनेजमेंट को लेकर एक और ज़रूरी पहल शुरू करने जा रहा है. राज्य के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों की वॉटर सप्लाई और सीवर लाइनों का पूरा रूट मैप एक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. इससे पूरे नेटवर्क की डिजिटल मॉनिटरिंग हो सकेगी.

जहां पीने के पानी और सीवर लाइनें मिलती हैं, उन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को पोर्टल पर पीले निशान से खास तौर पर मार्क किया जाएगा. इन संवेदनशील जगहों का इंस्पेक्शन रोबोटिक टेक्नोलॉजी से किया जाएगा. रोबोट बिना खुदाई के लीकेज का पता लगाएंगे. लीकेज कन्फर्म होने के बाद तुरंत मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा, जिससे दूषित पानी की समस्या पैदा नहीं होगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

Indore newsmp news

Trending news

Indore news
इंदौर जल कांड के बाद MP में 5,219 लीकेज चिह्नित, 58 ट्यूबवेल बंद; रोबोट लगाएंगे पता
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: एमपी में आज अफसरों की क्लास लेंगे मुख्य सचिव, इंदौर दूषित जल कांड के बाद 5219 लीकेज चिह्नित
ratlam news
ड्रग नेटवर्क और पुलिस कनेक्शन! करोड़ों की MD फैक्ट्री से 3 दिन बाद भी DVR ज़ब्त नहीं
dindori news
डिंडौरी बन गया देश-एशिया रिकॉर्ड होल्डर, 50,000 एनीमिया स्क्रीनिंग एक दिन में पूरी
maihar news
मैहर में फिर हैवानियत! 13 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने दबोचे 3 दरिंदे
mp news
लाडली बहनों को कब मिलेंगे 3000 रुपए? एमपी में महिला कांग्रेस ने खोला मोर्चा
mp news
कूचबिहार ट्रॉफी में एमपी का 'जलवा', अंडर-19 टीम ने पहली बार जीता खिताब
chhattisgarh news
जल्द नक्सल मुक्त होगा यह जिला! 6 महिलाओं समेत 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर
mp news
महंगाई की मार...सिर्फ ₹5000 पगार! एमपी में कर्मचारियों का DPI का किया घेराव
chhattisgarh news
प्री-वेडिंग शूट पर प्रतिबंध! छत्तीसगढ़ में साहू समाज ने लिया बड़ा फैसला, जानिए वजह