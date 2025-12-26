Advertisement
इंदौर

AI की वजह से गई नौकरी, फिर खर्चे के लिए बन गए 'बंटी-बबली', 18 साल में बड़ा कांड

Indore News: इंदौर में 'बंटी-बबली' रिटर्न का मामला देखने आया है, लेकिन पहली ही चोरी में प्रेमी जोड़ा पुलिस के हत्थे चढ़ गया. लेकिन नौकरी जाने से चोरी की शुरुआत तक यह कहानी दिलचस्प रही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 26, 2025, 04:20 PM IST
इंदौर में चोरी का बड़ा मामला
इंदौर में चोरी का बड़ा मामला

Indore Bunty Babli Theft: इंदौर में एक लड़की की नौकरी जाने के बाद उसने अपने और प्रेमिका के खर्चे उठाने के लिए चोरी का रास्ता चुना. जिसमें प्रेमिका भी उसके साथ हो गई. ऐसे में उन्होंने पहली बार में ही बंटी-बबली की तरह बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया. लेकिन चोरों के दिमाग से लंबे कानून के हाथ निकले और वह पहली बार मे ही धरे गए. लेकिन इंदौर के राऊ क्षेत्र में आने वाली पॉश कॉलोनी सिलिकॉन सिटी में हुई इस घटना की जमकर चर्चा हो रही है. क्योंकि लड़के की नौकरी जाने से लेकर चोरी तक की राह पर जाने की उसकी यह स्टोरी दिलचस्प बताई जा रही है. 

मंडला के रहने वाले हैं लड़का-लड़की 

इंदौर की सिलिकॉन सिटी में 15 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया था. जिसका खुलासा हो गया है. पुलिस ने बताया कि चोरी को अंजाम देने वाले लड़का-लड़की मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंडला जिले के रहने वाले हैं. इस चोरी का खुलासा करते हुए क्षेत्रीय डीसीपी कृष्ण लालचंदानी ने बताया कि आरोपी प्रियांशु इंदौर में ही टीसीएस कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर का काम करता था, लेकिन हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानि एआई के चलते हुई छंटनी में उसकी नौकरी चली गई थी. वहीं उसकी प्रेमिका अंजना इंदौर में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी. 

ये भी पढ़ेंः 'कुंडली में दोष है, मैं दूंगा समाधान' एस्ट्रोलॉजर बन इंजीनियर को ठगा, कैसे हुआ खेला

ऐसे बनाया चोरी का प्लान 

आर्थिक तंगी और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों ने चोरी की योजना बनाई, डीसीपी लालचंदानी के मुताबिक दोनों आरोपी कक्षा छटवीं से साथ पढ़ रहे हैं. वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने करीब एक हफ्ते तक सिलिकॉन सिटी स्थित 'श्री ज्वेलर्स' की रेकी की थी. वहीं कुछ दिन पहले उन्होंने उसी दुकान से कुछ सामान खरीदा ताकि दुकान की व्यवस्था को समझा जा सके. लड़का-लड़की ने रेकी के लिए अपने साथ रहने वाले एक अन्य कपल की स्कूटर का उपयोग किया था. यही स्कूटर चोरी के खुलासे में अहम सबूत बना था. 

18 साल थी उम्र 

पुलिस स्कूटर का पीछा करते-करते आरोपियों के मंडला स्थित घर तक जा पहुंची. इधर दोनों आरोपियों ने दुकान से करीब 15 लाख रुपये के जेवर चोरी किए थे, जिन्हें वे इंदौर के सराफा बाजार में बेचने की फिराक में थे. लेकिन उन्हें बच्चा समझकर खरीददारों ने सामान नहीं खरीदा और दोनों क्रिसमस मनाने मंडला निकल गए. पुलिस ने दोनों की मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोनों को भोपाल रेल्वे स्टेशन से पकड़ा है. पुलिस ने इनके पास से चोरी का शत-प्रतिशत माल बरामद कर लिया है. महज 18 साल की उम्र में करियर की शुरुआत करने वाले इन युवाओं का अपराध की दुनिया में कदम रखना शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है.

ये भी पढ़ेंः पहली बार MP आई 15 करोड़ की रोल्स-रॉयस कलिनन सीरीज-2, इंदौर की सड़कों पर दौड़ेगी

