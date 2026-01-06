इंदौर में 'RO-KO' की दीवानगी, ऑनलाइन बिके टिकट, फिर क्यों हर दिन स्टेडियम आ रहे फैंस

Indore News: इंदौर में भले ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मुकाबला 18 जनवरी को खेला जाना है, लेकिन यहां के फैंस पर 'रो-को' का क्रेज अभी से दिख रहा है. इंदौर के होलकर स्टेडियम में होने वाले मैच के सभी टिकट ऑनलाइन बिक चुके हैं, लेकिन फिर भी हर दिन बड़ी संख्या में फैंस इंदौर स्टेडियम पहुंच रहे हैं और टिकटों की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सभी को रोको को इंदौर में चौके-छक्के लगाते हुए देखना है. जिससे इंदौर में होने वाले इस मुकाबले के लिए दर्शकों की दीवानगी को समझा जा सकता है. इंदौर में लंबे समय बाद अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होने वाला है, ऐसे में फैंस उत्साहित हैं.

विराट और रोहित की दीवानगी

इंदौर में सबसे ज्यादा दीवानगी टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा की दिख रही है. टिकट बिकने के बाद भी फैंस इस उम्मीद में हर दिन स्टेडियम पहुंच रहे हैं कि शायद कही ऑफलाइन टिकट मिल जाए. हालांकि स्टेडियम में मौजूद अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन टिकट बेचे जा चुके हैं और अब ऑफलाइन टिकट नहीं हैं. मुकाबले के सभी टिकट पूरी तरह से बिक चुके हैं. लेकिन हर क्रिकेट प्रेमी इंदौर में विराट कोहली और रोहित शर्मा को खेलते हुए देखना चाहता है, जिसके चलते सभी पर रोको का क्रेज दिख रहा है.

5 मिनट में बिके टिकट

दरअसल, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मुकाबले के सभी ऑनलाइन टिकट महज 5 मिनट में ही बिक गए थे. जबकि सीरीज के बाकि दो मुकाबले वडोदरा और राजकोट में होना है, उसके भी पूरे टिकट अभी से बिक चुके हैं. रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए फैंस अभी से उत्सुक है. बताया जा रहा है कि दोनों खिलाड़ी टीम के साथ 16 जनवरी तक इंदौर पहुंच सकते हैं. वहीं होलकर स्टेडियम में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. इंदौर क्रिकेट लविंग सिटी रहा है, जहां मुकाबले के दौरान अपना उत्साह देखते ही बनता है.

इंदौर में चलता है 'रो-को' का बल्ला

खास बात यह है कि इंदौर में विराट कोहली और रोहित शर्मा का बल्ला भी जमकर चलता है. टीम इंडिया ने यहां आखिरी वनडे मुकाबला 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेला था, जहां बतौर कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार 101 रनों की पारी खेली थी. भारत ने 90 रनों से यह मुकाबला जीता था, इस मुकाबले में दोनों टीमों की तरफ से 680 रन बने थे. इंदौर की पिच पर हाई स्कोरिंग मुकाबले ही होते आए हैं, ऐसे में 18 जनवरी के मुकाबलें में भी फैंस को जमकर चौके छक्के लगने की उम्मीद है. इंदौर में भारतीय पु्रुष क्रिकेट टीम ने अब तक 7 मुकाबले खेले और सभी मैचों में टीम इंडिया ने जीत हासिल की है. इसलिए फिलहाल फैंस विराट और रोहित का इंतजार कर रहे हैं.

