Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3065567
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर में 'RO-KO' की दीवानगी, ऑनलाइन बिके टिकट, फिर क्यों हर दिन स्टेडियम आ रहे फैंस

Indore India Newzealand Match: इंदौर के होलकर स्टेडियम में 18 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मुकाबला खेला जाना है, जिसमें सबसे ज्यादा क्रेज 'रो-को' का दिख रहा है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 06, 2026, 04:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर में 'रो-को' का क्रेज
इंदौर में 'रो-को' का क्रेज

Indore News: इंदौर में भले ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मुकाबला 18 जनवरी को खेला जाना है, लेकिन यहां के फैंस पर 'रो-को' का क्रेज अभी से दिख रहा है. इंदौर के होलकर स्टेडियम में होने वाले मैच के सभी टिकट ऑनलाइन बिक चुके हैं, लेकिन फिर भी हर दिन बड़ी संख्या में फैंस इंदौर स्टेडियम पहुंच रहे हैं और टिकटों की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सभी को रोको को इंदौर में चौके-छक्के लगाते हुए देखना है. जिससे इंदौर में होने वाले इस मुकाबले के लिए दर्शकों की दीवानगी को समझा जा सकता है. इंदौर में लंबे समय बाद अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होने वाला है, ऐसे में फैंस उत्साहित हैं. 

विराट और रोहित की दीवानगी 

इंदौर में सबसे ज्यादा दीवानगी टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा की दिख रही है. टिकट बिकने के बाद भी फैंस इस उम्मीद में हर दिन स्टेडियम पहुंच रहे हैं कि शायद कही ऑफलाइन टिकट मिल जाए. हालांकि स्टेडियम में मौजूद अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन टिकट बेचे जा चुके हैं और अब ऑफलाइन टिकट नहीं हैं. मुकाबले के सभी टिकट पूरी तरह से बिक चुके हैं. लेकिन हर क्रिकेट प्रेमी इंदौर में विराट कोहली और रोहित शर्मा को खेलते हुए देखना चाहता है, जिसके चलते सभी पर रोको का क्रेज दिख रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

5 मिनट में बिके टिकट 

दरअसल, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मुकाबले के सभी ऑनलाइन टिकट महज 5 मिनट में ही बिक गए थे. जबकि सीरीज के बाकि दो मुकाबले वडोदरा और राजकोट में होना है, उसके भी पूरे टिकट अभी से बिक चुके हैं. रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए फैंस अभी से उत्सुक है. बताया जा रहा है कि दोनों खिलाड़ी टीम के साथ 16 जनवरी तक इंदौर पहुंच सकते हैं. वहीं होलकर स्टेडियम में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. इंदौर क्रिकेट लविंग सिटी रहा है, जहां मुकाबले के दौरान अपना उत्साह देखते ही बनता है. 

इंदौर में चलता है 'रो-को' का बल्ला 

खास बात यह है कि इंदौर में विराट कोहली और रोहित शर्मा का बल्ला भी जमकर चलता है. टीम इंडिया ने यहां आखिरी वनडे मुकाबला 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेला था, जहां बतौर कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार 101 रनों की पारी खेली थी. भारत ने 90 रनों से यह मुकाबला जीता था, इस मुकाबले में दोनों टीमों की तरफ से 680 रन बने थे. इंदौर की पिच पर हाई स्कोरिंग मुकाबले ही होते आए हैं, ऐसे में 18 जनवरी के मुकाबलें में भी फैंस को जमकर चौके छक्के लगने की उम्मीद है. इंदौर में भारतीय पु्रुष क्रिकेट टीम ने अब तक 7 मुकाबले खेले और सभी मैचों में टीम इंडिया ने जीत हासिल की है. इसलिए फिलहाल फैंस विराट और रोहित का इंतजार कर रहे हैं. 

ये भी पढ़ेंः कोहरे ने रोकी हवाई रफ्तार, इंदौर में मंगलवार को 10 उड़ानें लेट, इन शहरों पर असर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore india newzealand matchindore newsVirat KohliRohit Sharma

Trending news

chhattisgarh news
मासूम बच्ची को खेत ले जाकर किया दुष्कर्म, फिर कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर ली जान
Chinese Manjha
चाइनीज मांझे से क्यों पतंग उड़ाना पसंद करते हैं लोग? पकड़े जाने पर कितनी सजा
sheopur news
मंच से देवी-देवताओं पर की गई अभद्र टिप्पणी, देवों को पूजने वालों को बताया हत्यारा
mp news
दहेज की बाइक बांधकर ले गई पत्नी, सास-ससुर को जमकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल
bhopal aiims
एम्स दिल्ली के तर्ज पर भोपाल एम्स का विस्तार, मरीजों को मिलेंगी ये विशेष सुविधाएं
damoh news
घोड़ा बेचकर गहरी नींद में सोता रहा स्टाफ, दुकान से लाखों की शराब ले उड़े चोर
Sakat Chauth 2026
सकट चौथ आज, भोपाल-इंदौर में कब निकलेगा चांद? देखें चंद्रोदय का सही समय
chhattisgarh news
175 करोड़ का बिल बकाया, 3 लाख घरों में कट गई बिजली; मीटर उखाड़ ले गई कंपनी
raipur news
ट्रेन के लंबे सफर से मिलेगी छुट्टी... रायपुर-मुंबई-जयपुर का सफर होगा सुपरफास्ट
raipur news
छत्तीसगढ़ पुलिस में प्रमोशन की बहार: 17 एएसआई बने SI, आदेश जारी, देखिए लिस्ट...