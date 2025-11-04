Advertisement
इंदौर

महिलाओं पर रहती थी नजर, मौका पाते ही कर देते थे हाथ साफ; लेकिन इस बार चूक गए आरोपी

MP News: कनाड़िया पुलिस ने झपटमारी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ़्तार किया है. इनमें से एक कॉलेज छात्र है. दोनों अपने शौक और लग्ज़री को पूरा करने के लिए महिलाओं के चेन और मंगलसूत्र लूटा करते थे.

 

Nov 04, 2025, 09:28 PM IST
Indore News: मध्य प्रदेश में कनाड़िया पुलिस ने दो ऐसे आरोपियों को गिरफ़्तार किया है जिनसे चोरी करने की वजह जानकर पुलिस भी हैरान है. दोनों आरोपी झपटमारी के आरोप में गिरफ़्तार हुए हैं. इनमें से एक कॉलेज छात्र है. दोनों ने पुलिस के सामने कबूला है कि अपनी लग्ज़री और महंगे शौक पूरे करने के लिए वे महिलाओं के गहनों पर हाथ मारते थे और इसके लिए वे बाकायदा प्लानिंग भी किया करते थे.

महंगे शौक पूरा करने के लिए घिनौनी हरकत
पुलिस गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों ने बताया कि वे सुनसान और खाली जगह देखते और मौका पाते ही महिलाओं के गले का मंगलसूत्र और चेन छीन लेते थे. इन गहनों को बेच वे अपने महंगे और लग्ज़री शौक पूरा किया करते थे. अपने शौक को पूरा करने के लिए ये उनका एकमात्र सहारा था.

कॉलेज छात्र भी शामिल
कुछ दिन पहले कनाड़िया रोड पर महिला के साथ चेन स्नेचिंग की वारदात हो चुकी है. ई-स्कूटर पर अपने पति के साथ जा रही महिला का इन दोनों बदमाशों ने पहले कुछ दूर पीछा किया और मौका पाते ही चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया. दोनों आरोपियों की पहचान रोहन और नंदलाल के रूप में हुई है. नंदलाल कॉलेज की पढ़ाई करता है.

ऐसे होती थी चोरी की प्लानिंग
आरोपियों ने बताया कि पहले वे रेकी करते थे फिर घटना को अंजाम देते थे. वारदात करने से पहले न पहचाने जाने के लिए वे अपनी बाइक के नंबर प्लेट को भी निकाल दिया करते थे. वारदात के बाद नंदलाल कॉलेज चला जाता था, वहीं रोहन अपने फ़र्नीचर के काम में लग जाता था.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

crime news indore

