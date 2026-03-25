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इंदौर में पेट्रोल भरवाने उमड़ी भीड़, सड़कों तक पहुंचीं लाइन, कलेक्टर बोले- अफवाहों पर नहीं दें ध्यान

Indore News: मंगलवार रात इंदौर में पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहों ने शहर को ठप कर दिया. झूठी खबरें तेजी से फैलने पर लोग बड़ी संख्या में पेट्रोल पंपों पर उमड़ पड़े, जिसके चलते वाहनों की लंबी कतारें मुख्य सड़कों तक जा पहुंचीं.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 25, 2026, 07:07 AM IST
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इंदौर में पेट्रोल भरवाने उमड़ी भीड़, सड़कों तक पहुंचीं लाइन, कलेक्टर बोले- अफवाहों पर नहीं दें ध्यान

Indore News: मंगलवार शाम इंदौर शहर में अफरा-तफरी का माहौल रहा. इजराइल और ईरान के बीच चल रहे वैश्विक तनाव के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में ईंधन संकट की अफवाहें फैलने लगीं. ये अफवाहें रात होते-होते इंदौर तक भी पहुंच गईं. पेट्रोल और डीजल की कमी की खबर सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसके चलते गीता भवन, पलासिया और राजवाड़ा जैसे प्रमुख इलाकों के पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. घबराहट में आकर लोगों ने न सिर्फ अपनी गाड़ियों की टंकियां पूरी तरह भर लीं, बल्कि उन्होंने कैन और बोतलों में भी ईंधन जमा करना शुरू कर दिया.

अफवाहों पर नहीं दें ध्यान- कलेक्टर
भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कई पंपों पर लाइनें सड़क के बीच तक पहुंच गईं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई. बिगड़ती स्थिति को देखते हुए प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया. नागरिकों से  अपील करते हुए इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि, अफवाहों पर ध्यान न दे, इंदौर जिले में पर्याप्त पेट्रोल का स्टॉक है. किसी भी तरह की अफवाहों में न आये और पैनिक न हो. सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित किया जा रहा है.

पेट्रोल भरवाने उमड़ी भीड़
दरअसल, इजराइल-ईरान जंग के कारण देशव्यापी ईंधन संकट की अफवाहें फैल रही हैं, और इसका असर इंदौर में भी देखने को मिला. मंगलवार रात को पेट्रोल और डीजल की कमी की खबर तेजी से फैली, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ पड़े. हालात इस हद तक बिगड़ गए कि कई पंपों पर लगी लंबी कतारें सड़कों तक आ गईं, जिससे यातायात बाधित हो गया.

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यह भी पढ़ें: क्या सच में खत्म होने वाला है पेट्रोल? MP के कई शहरों में पंपों पर मची भीड़, प्रशासन ने बताई सच्चाई

 

शहर भर के कई पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ उमड़ पड़ी. वहां से गुजर रहे लोग भी कतारें देखकर अपनी गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए रुकने लगे, जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई. पुलिस ने पंपों पर पहुंचकर लोगों को समझाया और शांति बनाए रखने की अपील की. ​​

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