मोबाइल पर भूलकर भी न खोलें APK फाइल! इंदौर का उद्योगपति ठगी का शिकार, हांगकांग करंसी में 5 लाख ट्रांसफर

Indore APK File Scam Case: इंदौर में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक उद्योगपति से करीब साढ़े पांच लाख रुपये ठग लिए गए. ठगों ने बड़ी चालाकी से मोबाइल पर एक एपीके फाइल भेजी और उसी के जरिए खाते से रकम साफ कर दी. जब तक पीड़ित को पूरे मामले का पता चलता, तब तक पैसे विदेश की करंसी में ट्रांसफर हो चुके थे. घटना के बाद व्यापारी ने तुरंत पुलिस और साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

पीड़ित उद्योगपति शांति निकेतन इलाके के रहने वाले आशीष तिवारी हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पलेक्स में कारोबार है. उन्होंने बताया कि उनके मोबाइल पर ट्रैफिक पुलिस के नाम से एक लिंक और एपीके फाइल भेजी गई थी. संदेश में लिखा था कि उनका ट्रैफिक चालान कट गया है और उसे ऑनलाइन भरना होगा. हालांकि, मैसेज आधिकारिक जैसा लग रहा था, इसलिए उन्होंने ज्यादा शक नहीं किया और दिए गए निर्देश के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर दी.

आशीष तिवारी ने बताया कि उन्होंने लिंक खोलकर करीब 500 रुपये का ऑनलाइन चालान जमा भी कर दिया. उस समय उन्हें लगा कि उन्होंने अपना जुर्माना भर दिया है और मामला खत्म हो गया है. लेकिन कुछ देर बाद उनके मोबाइल पर बैंक से कई ट्रांजैक्शन के मैसेज आने लगे. जब उन्होंने खाते की जांच की तो पता चला कि उनके खाते से करीब 5 लाख 80 हजार रुपये निकल चुके हैं, जिसे देखकर वे हैरान रह गए.

पुलिस में दी शिकायत

बाद में जांच करने पर सामने आया कि ठगों ने एपीके फाइल के जरिए मोबाइल का एक्सेस हासिल कर लिया था और उसी के माध्यम से बैंक खाते से रकम ट्रांसफर कर दी. पीड़ित के मुताबिक निकाली गई रकम को हांगकांग की करंसी में बदलकर ट्रांसफर किया गया है. घटना का पता चलते ही उन्होंने तुरंत बैंक और साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की, ताकि आगे की ठगी को रोका जा सके.

पुलिस ने जांच शुरू की

मामले की शिकायत मिलने के बाद लसूड़िया पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि साइबर ठग लगातार नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं, इसलिए किसी भी अनजान लिंक या एपीके फाइल को मोबाइल में डाउनलोड करने से बचना चाहिए. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ट्रैफिक चालान या बैंक से जुड़े किसी भी मैसेज की पहले आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर जांच जरूर करें.

