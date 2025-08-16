Indore Health News: छोड़ दो गांजा-गुटखा-तंबाकू! एमपी में अचानक मौतों से मचा हडकंप, फॉरेंसिक रिपोर्ट ने खोला डरावना राज

Indore Health News: इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की MYH के फॉरेंसिक विभाग की रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. प्रदेश में अचानक पुरुषों की मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा है, जो कि 90 फीसदी से ज्यादा है. ये मौते अधिकांश नशे के कारण हुई हैं. इनमें ज्यादातर लोग, तंबाकू, शराब, गांजा या फिर किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करते थे. वहीं रिसर्च में दावा किया गया है, कि अचानक हुई मौतों में इसका सबसे बड़ा कारण मादक पदार्थों का सेवन माना जा रहा है.

आपको बता दें कि यह रिसर्च, फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के डॉक्टर सूर्य प्रकाश के निर्देशन में डॉक्टर बीके सिंह और डॉक्टर तपन सिंह पेंड्रो ने की है. मिली जानकारी के अनुसार, इसमें 2023 और 2024 में अचानाक हुई 191 मौतों की वजह जानने के लिए रिसर्च की गई. रिसर्च में पता चला कि मौत से पहले इनके हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हुई, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ हुई. तुरंत ब्रेन ने भी काम करना बंद कर दिया, जिसके चलते मौत हुई हैं.

इन जिलों के लोगों पर की रिसर्च

दरअसल, जिन मौतों पर रिसर्च किया गया है, वह मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले थे. इनमें इंदौर, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और बुरहानपुर शामिल बताए जा रहे हैं. इसके अलावा, इनकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के अलावा, डॉक्टरों ने परिवार से मरीज की पूरी हिस्ट्री के बारे में बारीकियां खोजीं. वहीं परिजनों से डॉक्टरों ने कई अहम बिंदुओं पर जानकारी भी इकट्ठा की.

मौतों का सबसे बड़ा कारण नशा

वहीं डॉक्टर अशोक यादव, जो एमवायएच के सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने बताया कि दो साल में हुई अचानक मौतों के मामलों में जो शव पोस्टमार्टम के लिए आए थे. उन पर भी रिसर्च किया गया. इसमें पता चला कि 50 फीसदी से ज्यादा लोग किसी न किसी प्रकार का नशा करते थे. यह समाज के लिए चेतावनी है. जिन लोगों की अचानक मौत हुई है, उनके परिजन भी जानते हैं, कि इनकी मौत का कारण हार्ट अटैक या कार्डियेक अरेस्ट था. यह सही भी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण नशा माना गया है.

कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया कारण

कार्डियोलॉजिस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा का सेवन करता है, तो उसके हार्ट पर सीधा असर डालता है. नशा के चलते हार्ट की आर्टरीज काफी पतली होती है. क्योंकि नशा करने से आर्टरीज कभी सिकुड़ती है, तो कभी फूलती है. ऐसे में खून का फ्लो एकदम कम हो जाता है, या फिर ब्लॉक के साथ रुक जाता है. इसी कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है. उन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति नशा नहीं करता है और पूर्ण रूप से स्वस्थ्य होता है, तो उसके शरीर में खून का फ्लो बना रहता है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी। आपके जिले 'इंदौर' की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!