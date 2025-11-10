Advertisement
इंदौर

दिल्ली ब्लास्ट के बाद इंदौर में हाई अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में बढ़ी पुलिस निगरानी

Indore Alert After Delhi Blast: दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद इंदौर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. कलेक्टर ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने, अफवाहों पर सख्त कार्रवाई और सोशल मीडिया पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं. वहीं, दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके में 11 की मौत और 24 लोग घायल हुए हैं.

Nov 10, 2025, 10:49 PM IST
दिल्ली ब्लास्ट के बाद इंदौर में हाई अलर्ट
Delhi Red Fort Explosion: दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद इंदौर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. कलेक्टर शिवम वर्मा ने सभी एसडीएम, पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों को सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी बढ़ाने और मैदानी अमले को सक्रिय रहने के आदेश दिए हैं. साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी अफवाह या अपुष्ट सूचना पर भरोसा न करें.

कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक जानकारी प्रसारित करने के मामलों पर निगरानी रखी जा रही है. पुलिस को आदेश दिए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति या समूह अफवाह फैलाने की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. जिला प्रशासन ने कहा कि शहर में शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

कई टीमें लगातार संपर्क में
दिल्ली में हुई इस बड़ी घटना के बाद गृह मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार संपर्क में हैं. इंदौर सहित अन्य जिलों में भी एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. खासकर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजारों में पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है. जिला प्रशासन ने कहा कि अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि शहर में शांति बनी रहे.

पूरे इलाके को सील किया
दिल्ली में शनिवार शाम लाल किले के पास हुए धमाके से पूरे देश में हड़कंप मच गया. फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास i-20 कार में हुए इस ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हो गई और 24 घायल हो गए. गृह मंत्री अमित शाह ने LNJP अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और जांच के आदेश दिए हैं. पुलिस ने आसपास के इलाके को सील कर फॉरेंसिक टीम को जांच सौंपी है. CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं. (रिपोर्टः रोशन मिश्रा, इंदौर)

Delhi blastindore news

