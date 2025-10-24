चौथे पायदान पर फिसला इंदौर हवाई अड्डा! 2025 की तीसरी तिमाही में टॉप रैंक एयरपोर्ट की देखें पूरी लिस्ट

Top Ranking Airport List: कभी नंबर-वन रहने वाला इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट यात्री सुविधाओं में अपनी रैंकिंग नहीं सुधार पा रहा है. एयरपोर्ट की ताजा रैंकिंग रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल जुलाई से सितंबर यानी तीसरी तिमाही में थोड़ा नीचे आ गया है. देश के टॉप एयरपोर्ट्स में इंदौर एयरपोर्ट चौथे नंबर पर आ गया है. दूसरी तिमाही में यह तीसरे पायदान पर था, जबकि साल की पहली तिमाही में भी चौथे स्थान पर रहा. यही नहीं, एशिया पैसेफिक की रैंकिंग में भी इंदौर को पांच पायदान का नुकसान हुआ और अब यह 98 एयरपोर्ट्स में 63वें नंबर पर है.

देश में पुणे एयरपोर्ट इस बार पहले नंबर पर रहा, जबकि गोवा और वाराणसी एयरपोर्ट दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं. इंदौर एयरपोर्ट को गोवा और वाराणसी के एयरपोर्ट्स से महज 0.1 का अंतर मिला है. एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक गुरुवार रात को जारी हुई एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (ASQ) सर्वे में इंदौर को कुल 4.93 अंक मिले, जबकि पुणे को 4.96 अंक मिले. गोवा और वाराणसी को 4.94 अंक दिए गए.

सफाई और सुविधा में सुधार

इस बार सर्वे में 31 अलग-अलग बिंदुओं पर यात्रियों से फीडबैक लिया गया. पिछले सर्वे की तुलना में 24 बिंदुओं पर इंदौर एयरपोर्ट के अंक कम रहे. खासतौर पर शॉपिंग और वैल्यू फॉर मनी में यात्रियों ने कम अंक दिए. लेकिन वॉशरूम और टॉयलेट की सफाई और सुविधा के मामले में अंक बढ़े हैं, जो यात्रियों के लिए राहत की बात है. इसका मतलब है कि एयरपोर्ट पर सफाई और सुविधा में सुधार हुआ है.

ASQ सर्वे काफी महत्वपूर्ण

एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि वे आने वाले समय में बाकी कमियों को दूर करके फिर से टॉप रैंकिंग हासिल करने की कोशिश करेंगे. इंदौर एयरपोर्ट पर सालाना 18 लाख से ज्यादा यात्री आते हैं, इसलिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) का ASQ सर्वे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. यह न केवल देश में बल्कि एशिया पैसेफिक स्तर पर भी एयरपोर्ट की गुणवत्ता का आकलन करता है.

देश के टॉप 10 एयरपोर्ट

1. पुणे

2. गोवा

3. वाराणसी

4. इंदौर

5. चेन्नई

6. देहरादून

7. कोलकाता

8. रायपुर

9. भुवनेश्वर

10. पटना

ऐसे होता है एयरपोर्ट सर्वे

1. हवाई अड्डे पर पहुंचने में आसानी

2. टर्मिनल तक जाने के लिए साइन बोर्ड की उपलब्धता

3. हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए परिवहन साधन की लागत

4. चेक-इन एरिया ढूंढने में आसानी

5. चेक-इन पर प्रतीक्षा समय, सामान ड्रॉप और स्टाफ का व्यवहार

6. सुरक्षा स्क्रीनिंग में प्रतीक्षा समय

7. सुरक्षा जांच स्टाफ की शिष्टता और मदद का रवैया

8. कस्टम और पासपोर्ट काउंटर पर प्रतीक्षा समय

9. कस्टम और पासपोर्ट स्टाफ का व्यवहार और मदद

10. रेस्तरां, बार, कैफे में मूल्य का उचित होना

11. शॉपिंग और डाइनिंग स्टाफ का सहयोग और शिष्टता

12. गेट क्षेत्र में प्रतीक्षा की सुविधा

13. गेट क्षेत्रों में सीटों की उपलब्धता

14. हवाई अड्डे में रास्ता तलाशने में आसानी

15. उड़ान संबंधी जानकारी की उपलब्धता

16. टर्मिनल में दूरी और अन्य उड़ानों से कनेक्शन आसान होना

17. वाई-फाई सेवा की गुणवत्ता

18. चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता

19. मनोरंजन और विश्राम के विकल्प

20. टॉयलेट की उपलब्धता

21. टॉयलेट की स्वच्छता

22. स्वास्थ्य और सुरक्षा का पालन

23. माहौल और वातावरण

24. हवाई अड्डे के स्टाफ का शिष्ट और मददगार व्यवहार

