इंदौर त्रासदी में 16 मौत पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, नेता दिग्विजय सिंह ने कर दी ये बड़ी मांग

Indore Contaminated Water Case: देश सबसे स्वच्छ शहर में सबसे दूषित पानी से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 200 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है. वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने इस घटना को बहुत ही निंदनीय बताया है. इसके अलावा जिम्मेदार सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.

इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि वहां के महापौर, पार्षद और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी सवालों के घेरे हैं. इतना ही नहीं उनके आचरण को लेकर भी सवाल किए हैं. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रशासन से मांग की है कि मामले में निष्पक्ष जांचकर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके.

जीतू पटवारी ने उठाए सवाल

वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि 'क्या सिर्फ अधिकारियों के तबादले से लोगों की मौत की भरपाई हो जाएगी? यह केवल प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की विफलता है, जिसकी जड़ में भ्रष्टाचार है.' इसके अलावा, जीतू पटवारी का कहना है कि अब तक 16 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए. इससे संबंधित मंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 लाख रुपए मुआवजा देकर 16 लोगों की मौत का हिसाब नहीं चुकाया जा सकता है.

मध्य प्रदेश में अब भाजपा का नहीं, गुंडों का राज चल रहा है। इंदौर में गंदा पानी पीने से 16 लोगों की मौत हो गई और जब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण पीड़ितों से मिलने गए, तो मोहन यादव जी की पुलिस ने हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।@DrMohanYadav51 जी, पीड़ितों से मिलने गए… pic.twitter.com/g9BvWLWUBG — Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) January 3, 2026

कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी

वहीं भागीरथपुरा में कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा, उज्जैन जिले के विधायक महेश परमार, महिला कांग्रेस की रीना सेतिया बोरासी, कांग्रेस शहर अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे समेत कई कांग्रेस नेता पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जा रहे थे. इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया है. इसके अलावा, इलाके की महिलाओं ने हाथों में काले झंडे लेकर विरोध जताया और महिलाओं के साथ-साथ बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने-सामने हो गए. इस दौरान पुलिस ने दोनों को अलग किया और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है. रिपोर्टः यत्नेश सैन, इंदौर

