Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3062851
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर त्रासदी में 16 मौत पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, नेता दिग्विजय सिंह ने कर दी ये बड़ी मांग

Digvijay Singh Statement on Indore Tragedy: इंदौर में दूषित पानी मामले में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है. इसको लेकर सियासत भी जोरों शोरों पर हो रही हैं. वहीं कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर कई सवाल खड़े किेए हैं. इसके अलावा, उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 03, 2026, 06:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर त्रासदी में 16 मौत पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा
इंदौर त्रासदी में 16 मौत पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

Indore Contaminated Water Case: देश सबसे स्वच्छ शहर में सबसे दूषित पानी से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 200 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है. वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने इस घटना को बहुत ही निंदनीय बताया है. इसके अलावा जिम्मेदार सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. 

इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि वहां के महापौर, पार्षद और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी सवालों के घेरे हैं. इतना ही नहीं उनके आचरण को लेकर भी सवाल किए हैं. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रशासन से मांग की है कि मामले में निष्पक्ष जांचकर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके. 

जीतू पटवारी ने उठाए सवाल
वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि 'क्या सिर्फ अधिकारियों के तबादले से लोगों की मौत की भरपाई हो जाएगी? यह केवल प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की विफलता है, जिसकी जड़ में भ्रष्टाचार है.' इसके अलावा, जीतू पटवारी का कहना है कि अब तक 16 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए. इससे संबंधित मंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 लाख रुपए मुआवजा देकर 16 लोगों की मौत का हिसाब नहीं चुकाया जा सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी
वहीं भागीरथपुरा में कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा, उज्जैन जिले के विधायक महेश परमार, महिला कांग्रेस की रीना सेतिया बोरासी, कांग्रेस शहर अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे समेत कई कांग्रेस नेता पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जा रहे थे. इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया है. इसके अलावा, इलाके की महिलाओं ने हाथों में काले झंडे लेकर विरोध जताया और महिलाओं के साथ-साथ बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने-सामने हो गए. इस दौरान पुलिस ने दोनों को अलग किया और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है. रिपोर्टः यत्नेश सैन, इंदौर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

 

TAGS

Indore contaminated water case

Trending news

Indore contaminated water case
इंदौर त्रासदी में 16 मौत पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, दिग्विजय सिंह ने की ये डिमांड
mohan bhagwat news
'हम हिंदू हैं..', RSS प्रमुख ने सामाजिक एकजुटता का सिखाया मंत्र, आजादी पर क्या बोले?
mp news
इंदौर में जल तांडवा पर सियासी संग्राम, भागीरथपुरा में आमने-सामने आई कांग्रेस-बीजेपी
mp news
नशे में 'नंदी' की सवारी! पहले सांड के हाथ-पैर जोड़े, फिर माथा टेक कर मांगी परमिशन
Sidhi news
सीधी में धान खरीदी केंद्रों में अनियमितताएं, बारदाने की कमी से किसान परेशान...
ISKCON temple in Ratlam
पालनहार को सताने लगी ठंड! गर्म कपड़ों के साथ राधा रानी और कान्हा का विशेष श्रृंगार...
mp news
भोपाल के भीम नगर में सनसनी, घर के अंदिर मिला 21 साल के युवक का शव, हत्या का आशंका
mandla news
इंदौर के बाद अब मंडला में दहशत: नलों से आ रहा नाली जैसा बदबूदार मटमैला पानी
Cherchera Mahaparv
छेरछेरा महापर्व: नई फसल की खुशी और दान की परंपरा, पेंड्रा में त्योहार की धूम
Kshitij Singhal
IAS क्षितिज सिंघल बने इंदौर नगर निगम के नए कमिश्नर...