धार भोजशाला को लेकर BJP विधायक और दिग्विजय सिंह की ऐसी क्या हुई बात? पूर्व CM बोले- मैं घोर सनातनी

Digvijay Singh News: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिग्विजय सिंह अपने आप को घोर सनातनी कहते नजर आ रहे हैं. वहीं उन्होंने विधायक उषा ठाकुर से कहा कि आपने मेरे कहने के बाद सनातन को माना है. आप तो हिंदू-हिंदू करती आई हैं. दरअसल, भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंदौर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने उषा ठाकुर से मुलाकात के दौरान खुद को 'घोर सनातनी' बताते हुए कई बयान दिए हैं.

बता दें कि इंदौर स्थित रेसीडेंसी कोठी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का जो वीडियो वायरल हो रहा है. उसमें दोनों नेताओं के बीच सनातन धर्म और हिंदू पहचान को लेकर बातचीत होती नजर आ रही है. दिग्विजय सिंह कहते दिखाई दे रहे हैं कि, 'मैं घोर सनातन धर्म को मानने वाला हूं.' साथ ही उन्होंने उषा ठाकुर से कहा कि, 'मेरे बोलने के बाद आपने भी अपने सनातन धर्म को स्वीकार किया, पहले आप सिर्फ हिंदू-हिंदू बोलती थीं.'

'...अनादिकाल से सनातनी हैं'

वहीं उषा ठाकुर भी जवाब देते हुए कह रही हैं कि, 'हम तो अनादि काल से सनातनी हैं और वेदों के पुजारी हैं.' बातचीत के दौरान दिग्विजय सिंह यह भी कहते नजर आए कि, 'मैं भी उतना ही सनातनी हूं और इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा हूं.' वीडियो में उषा ठाकुर हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कहती हैं, जिस पर दिग्विजय सिंह जवाब देते हैं, 'आपने कैसे मान लिया कि मैंने उसका विरोध किया?' दोनों नेताओं की यह बातचीत अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है.

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आप स्वीकार क्यों नहीं करते?

वहीं अब पूरे मामले पर पूर्व मंत्री व बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि मैं भी सनातनी हूं. तो मैने उनसे भी यही कहा बड़े भाई हैं. व्यक्तिगत रूप से आप सनातनी हैं, लेकिन आप सार्वजनकि रूप से स्वीकार क्यों नहीं करते? यदि आप सनातनी हैं, तो हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कीजिए. सत्य के साथ कहिए. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो हमारी पंच निष्ठाओं की पहली निष्ठा है, उसका परिणाम है, कि पूरा देश तथ्य प्रमाणों के आधार पर सत्य के साथ खड़ा होगा. उन्होंने यह भी कहा कि निश्चित रूप से हर क्षेत्र में सनातनियों की जीत होगी.

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आगे क्या बोले दिग्विजय सिंह?

भोजशाला विवाद को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कोर्ट के फैसले का अध्य्यन किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि देश के कानून और परंपराओं के मुताबिक आगे कदम उठाए जाने चाहिए. आगे कहा कि भोजशाला एक ASI संरक्षित स्थल है, इसलिए वहां पर पूजा अनुष्ठान की अनुमति को लेकर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि जामिया मस्जिद, बनारस और अन्य मामलों पर पहले से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है. दिग्विजय सिंह ने कहा कि ASI रिपोर्ट में कई दावों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है. इसलिए पूरे फैसले की गहराई से जांच होना जरूरी है.

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