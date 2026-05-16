Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3219349
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

धार भोजशाला को लेकर BJP विधायक और दिग्विजय सिंह की ऐसी क्या हुई बात? पूर्व CM बोले- मैं घोर सनातनी

Digvijay Singh And Usha Thakur Video: धार भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और बीजेपी विधायक ऊषा ठाकुर का वीडियो वायरल हो रहा है. इसके बाद से वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. आइए जानते हैं, कि पूर्व सीएम और बीजेपी विधायक क्या कह रहे हैं?

Written By  Yatnesh Sen|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 16, 2026, 04:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Digvijay Singh And Usha Thakur Video
Digvijay Singh And Usha Thakur Video

Digvijay Singh News: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिग्विजय सिंह अपने आप को घोर सनातनी कहते नजर आ रहे हैं. वहीं उन्होंने विधायक उषा ठाकुर से कहा कि आपने मेरे कहने के बाद सनातन को माना है. आप तो हिंदू-हिंदू करती आई हैं. दरअसल, भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंदौर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने उषा ठाकुर से मुलाकात के दौरान खुद को 'घोर सनातनी' बताते हुए कई बयान दिए हैं. 

बता दें कि इंदौर स्थित रेसीडेंसी कोठी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का जो वीडियो वायरल हो रहा है. उसमें दोनों नेताओं के बीच सनातन धर्म और हिंदू पहचान को लेकर बातचीत होती नजर आ रही है. दिग्विजय सिंह कहते दिखाई दे रहे हैं कि, 'मैं घोर सनातन धर्म को मानने वाला हूं.' साथ ही उन्होंने उषा ठाकुर से कहा कि, 'मेरे बोलने के बाद आपने भी अपने सनातन धर्म को स्वीकार किया, पहले आप सिर्फ हिंदू-हिंदू बोलती थीं.'

'...अनादिकाल से सनातनी हैं'
वहीं उषा ठाकुर भी जवाब देते हुए कह रही हैं कि, 'हम तो अनादि काल से सनातनी हैं और वेदों के पुजारी हैं.' बातचीत के दौरान दिग्विजय सिंह यह भी कहते नजर आए कि, 'मैं भी उतना ही सनातनी हूं और इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा हूं.' वीडियो में उषा ठाकुर हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कहती हैं, जिस पर दिग्विजय सिंह जवाब देते हैं, 'आपने कैसे मान लिया कि मैंने उसका विरोध किया?' दोनों नेताओं की यह बातचीत अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः कमल, शंख और संस्कृत के श्लोक... ASI को धार भोजशाला के सर्वे में ऐसा क्या-क्या मिला, जिसके आधार पर HC ने दिया ऐतिहासिक फैसला?

आप स्वीकार क्यों नहीं करते?
वहीं अब पूरे मामले पर पूर्व मंत्री व बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि मैं भी सनातनी हूं. तो मैने उनसे भी यही कहा बड़े भाई हैं. व्यक्तिगत रूप से आप सनातनी हैं, लेकिन आप सार्वजनकि रूप से स्वीकार क्यों नहीं करते? यदि आप सनातनी हैं, तो हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कीजिए. सत्य के साथ कहिए. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो हमारी पंच निष्ठाओं की पहली निष्ठा है, उसका परिणाम है, कि पूरा देश तथ्य प्रमाणों के आधार पर सत्य के साथ खड़ा होगा. उन्होंने यह भी कहा कि निश्चित रूप से हर क्षेत्र में सनातनियों की जीत होगी. 

ये भी पढ़ेंः धार भोजशाला पर HC का बड़ा फैसला, भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना, पूजा का अधिकार दिया

आगे क्या बोले दिग्विजय सिंह? 
भोजशाला विवाद को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कोर्ट के फैसले का अध्य्यन किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि देश के कानून और परंपराओं के मुताबिक आगे कदम उठाए जाने चाहिए. आगे कहा कि भोजशाला एक ASI संरक्षित स्थल है, इसलिए वहां पर पूजा अनुष्ठान की अनुमति को लेकर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि जामिया मस्जिद, बनारस और अन्य मामलों पर पहले से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है. दिग्विजय सिंह ने कहा कि ASI रिपोर्ट में कई दावों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है. इसलिए पूरे फैसले की गहराई से जांच होना जरूरी है. 

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsdigvijay singh news

Trending news

mp news
BJP विधायक और दिग्विजय सिंह की ऐसी क्या हुई बात? पूर्व CM बोले- मैं घोर सनातनी
Ujjain Central Jail
पिता के साथ जेल पहुंचा मासूम, कोर्ट में नाना-नानी के साथ जाने से किया इनकार
satna news hindi
बंद कमरे में लहूलुहान हालात में मिली महिला टीचर की लाश, फंदे पर लटका मिला युवक का शव
ujjain shani temple
उज्जैन के इस मंदिर में न्याय के देवता को प्रसन्न करने के लिए भक्त करते हैं ये काम
Ujjain Mahakaleshwar Temple
बाबा महाकाल की शरण में भारतीय महिला क्रिकेट टीम, भस्म आरती में हुई शामिल...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार भोजशाला में शुरू हुई पूजा, जबलपुर दौरे पर CM मोहन, पढ़ें बड़ी खबरें
Shajapur News
'मेरा भविष्य जला गया...', पिता के आंखों के सामने जिंदा जला 4 साल का बेटा...
Narmadapuram Pipariya News
व्यापारी से मांगी 5 लाख की रंगदारी, आरोपी ने सिर पर तानी पिस्टल; पिपरिया में सनसनी
ratlam news
रतलाम में बारूद के सौदागरों पर शिकंजा! अफसरों ने जब गोदाम खोले तो उड़ गए होश
itarsi news
इटारसी स्टेशन पर RPF जवान ने किया कुछ ऐसा, जिसे देख नम हो गईं यात्रियों की आंखें