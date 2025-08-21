Indore News: ताबीज वाली बहू ने हिंदू पति पर बनाया मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव, कोर्ट में पहुंचा मामला!

Domestic Violence Case Indore: इंदौर के जिला न्यायालय ने एक बहू के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है. आरोप है कि विवाह के बाद महिला ने हिन्दू पति और ससुराल पर धर्म बदलने का दबाव बनाया और मानसिक शारीरिक प्रताड़ना दी. इसको पीड़ित परिवार ने अपने वकील के माध्यम से इंदौर कोर्ट में केस दर्ज हो गया है.

पीड़ित परिवार के वकील कृष्ण कुमार कुन्हारे के अनुसार, अप्रैल 2022 में मरीमाता क्षेत्र की हिन्दू युवती का विवाह एरोड्रम क्षेत्र के युवक से हुआ था. ससुराल पक्ष का कहना है कि महिला कुछ समय ही घर पर रही. इस दौरान वह अपने मुस्लिम दोस्त की बातों में आकर उसी धर्म की बातें करने लगी. इस दौरान मुस्लिम धर्म की इबादत करने लगी वह दरगाह जाकर ताबीज भभूत लाकर पति पर जबरदस्ती लगाने लगी.

धर्म ना बदलने पर दी खुदकुशी करने की धमकी

यही नहीं धर्म परिवर्तन की बात पर रोक लगाने पर महिला ने हाथ की नस काटकर खुदकुशी करने की धमकी भी दी. इस दौरान मायके जाने का कहकर एक दिन बहू जावरा की दरगाह पर चली गई. जब इस बात को लेकर बहू को सास और पति ने डांटा तो उसने बुरा भला कहना शुरू कर दिया. उसने कहा कि उन्हें भी बाबा की इबादत करना चाहिए. हिंदू धर्म को लेकर गलत बाते करने लगी. धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने लगी.

10 लाख रुपए की कर दी डिमांड

कुछ समय बाद 17 मार्च 2024 को महिला मायके वालों और दोस्तों के साथ घर आई और 10 लाख रुपए की मांग की. साथ ही पति को धर्म बदलने का दबाव बनाकर धमकाने लगी. ससुराल के लोगों ने पुलिस को बुलाया तो सभी मौके से चले गए. 2024 में पुलिस कमिश्नर को शिकायत की गई थी और एरोड्रम थाने में मामला भी दर्ज हुआ था, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी.

जानिए क्या बोले वकील

इसके बाद भी बहू लगातार ससुराल पर दबाव बना रही थी. तब परिवार ने वकील के माध्यम से जिला न्यायालय इन्दौर में घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया था. महिला एवं बाल विकास अधिकारी की गोपनीय जांच रिपोर्ट में बहू द्वारा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की पुष्टि हुई. इस आधार पर अदालत ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केस दर्ज करते हुए बहू को नोटिस जारी किया है. एडवोकेट कृष्ण कुमार कुन्हारे ने बताया कि पीड़ित सास और पति ने बहू की जबरदस्ती और धमकियों की पूरी जानकारी कोर्ट को दी थी.

रिपोर्ट- तुषार कंछल, जी मीडिया

