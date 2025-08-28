क्या डबल डेकर का सपना होगा पूरा ? इंदौर की सड़कों पर दौड़ेगी मुंबई जैसी बसें !
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

क्या डबल डेकर का सपना होगा पूरा ? इंदौर की सड़कों पर दौड़ेगी मुंबई जैसी बसें !

Indore Double Decker Bus: इंदौर की सड़कों पर भी जल्द ही मुंबई की तरह डबल डेकर बसें दौड़ती हुई नजर आएगी, शहर में इसका ट्रॉयल भी हो चुका है, जबकि रूट भी तय हो चुके हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 28, 2025, 11:09 AM IST
इंदौर में चलेगी डबल डेकर बसें
इंदौर में चलेगी डबल डेकर बसें

Indore News: इंदौर में लोगों को जल्द ही मुंबई जैसी फीलिंग आने वाली है, क्योंकि इंदौर में भी मुंबई की तर्ज पर डबल डेकर बसें चलाने की तैयारी की जा रही है. एआईसीटीएसएल ने एक बार फिर गणेश उत्सव के दौरान डबल डेकर बस के लिए टेंडर निकालने की तैयारी कर ली है, माना जा रहा है कि दिवाली तक इंदौर को अपनी पहली डबल डेकर बस मिल जाएगी, जिसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शहरवासियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. खास बात यह है कि इस बार बस को सीधे एआईसीटीएसएल खरीदेगा और इसके संचालन के लिए ऑपरेटर को जिम्मेदारी दी जाएगी. ऐसे में मेट्रो के शुरू होने के बाद अब इंदौर के लोगों को डबल डेकर बस का सफर भी मिलेगा. 

इंदौर में तीसरी बार टेंडर निकला 

हालांकि इंदौर में डबल डेकर बस चलाना कोई नई योजना नहीं है, पहली बार 2016 में इसका खाका तैयार हुआ था, लेकिन तंग सड़कों, ऊंचाई की सीमाओं और आर्थिक कारणों से यह सपना अधूरा रह गय.  पहले इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यानि पीपीपी मॉडल पर लाने की योजना थी, लेकिन सिर्फ एक बस के टेंडर और अत्यधिक लागत के चलते कंपनियों ने रुचि नहीं दिखाई अब एआईसीटीएसएल खुद बस खरीदेगा और संचालन का जिम्मा निजी ऑपरेटर को देगा. ऐसे में लंबे समय बाद फिर इस बात के चांस बन रहे हैं कि जल्द ही इंदौर की सड़कों पर डबल डेकर बसें चलना अब शुरू होगा. 

ये भी पढ़ेंः MP में बंपर मूंग खरीदी, हर दिन 100 करोड़ ट्रांसफर, फिर भी किसानों को 10 दिन की देरी!​ 

इंदौर में रूट भी हुए तय 

इंदौर की सड़कों पर डबल डेकर बस चलाने के लिए रूट भी तय हो गए हैं. डबल डेकर बस को इंदौर के ऐसे रूट्स पर चलाने की योजना है, जहां ज्यादा पब्लिक मूवमेंट रहता है और सड़कें अपेक्षाकृत चौड़ी हैं. एआईसीटीएसएल के इंजीनियर अभिनव सिंह चौहान के मुताबिक शुरुआत में इन सात रूटों पर बस चलाने की योजना है. इंदौर में पितृ पर्वत से बड़ा गणपति, राजीव गांधी चौराहा से निरंजनपुर, खजराना से मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी, बेस्ट प्राइस से बायपास, रणजीत हनुमान से कलेक्टोरेट, कलेक्टोरेट से एआईसीटीएसएल ऑफिस और भंवरकुआं से भंवरासला के बीच बस को चलाने की तैयारी है. हालांकि यहां पहले पूरी जांच होगी उसके बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी. 

इस परियोजना के तहत शुरुआत में सिर्फ एक डबल डेकर बस सड़कों पर उतारी जाएगी. यह बस पूरी तरह इलेक्ट्रिक होगी और इसकी अनुमानित लागत करीब 6.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है. इलेक्ट्रिक बस की शर्त को लेकर भी तकनीकी चुनौतियां हैं, लेकिन एआईसीटीएसएल के इंजीनियरों और योजना निर्माताओं को भरोसा है कि इस बार योजना सफल होगी. हालांकि अभी सिर्फ एक बस ही सड़कों पर उतरेगी, लेकिन यदि यह पायलट सफल रहता है, तो आने वाले वर्षों में ऐसी और डबल डेकर बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है. 

ये भी पढ़ेंः MP News: शहडोल की पंचायत में फिर 'डिजिटल' घोटाला, 2 पेज के बने 4000 रुपए

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! 

