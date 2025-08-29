Indore News: चलती बस में अचानक ड्राइवर की मौत, बोनट पर बैठे-बैठे क्लीनर पर गिरा, मची अफरा-तफरी

Indore Driver Dies Of Heart Attack: मध्य प्रदेश के इंदौर से जोधपुर जा रही एक बस में दर्दनाक हादसा हुआ. चलती बस में ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई. बस चला रहे 36 वर्षीय ड्राइवर को अचानक घबराहट हुई और उसने समझदारी दिखाते हुए बस का स्टीयरिंग अपने साथी क्लीनर को सौंप दिया ताकि कोई बड़ा हादसा न हो. वह खुद बस के केबिन में बोनट पर बैठ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह बेहोश होकर क्लीनर के ऊपर गिर पड़ा. यह पूरी घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

चलती बस में अचानक ड्राइवर की मौत

दरअसल, इंदौर से जोधपुर जा रही एक निजी बस में बस चालक सतीश राव (36) को अचानक दिल का दौरा पड़ा. यात्रा के दौरान अचानक घबराहट होने पर उन्होंने क्लीनर से बस चलाने को कहा और खुद बोनट पर बैठ गए. सतीश अचानक क्लीनर के ऊपर गिर पड़े. इस दौरान केबिन में बैठी महिला ने बस के अंदर से अन्य यात्रियों को बुलाया और सीपीआर देने की कोशिश की. लेकिन चालक की जान नहीं बच सकी. यह पूरी घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. ड्राइवर को पास के अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

बोनट पर बैठे-बैठे क्लीनर पर गिरा

यह घटना बुधवार सुबह करीब 6 बजे पाली (मारवाड़, राजस्थान) में केलवा-राजनगर के पास घटी जब बस जोधपुर पहुंचने ही वाली थी. ड्राइवर सतीश राव की तबीयत अचानक बिगड़ी और उसे देसूरी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जांच में डॉक्टरों ने साइलेंट हार्ट अटैक को मौत का संभावित कारण बताया है. सतीश राव जोधपुर के भोजासर गांव का रहने वाला था. बस स्टाफ ने बताया कि उसकी तबीयत महज 15 से 20 मिनट के भीतर बिगड़ी और वह बेहोश हो गया. हादसे के समय बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे.

