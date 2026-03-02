सोमवार को भी दुबई में फंसे रहेंगे MP के लोग, शारजाह से इंदौर आने वाली फ्लाइट कैंसिल, सरकार से संपर्क

Indore People Stranded in Dubai: ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं. ईरान ने यूएई सहित आठ देशों में हमले किए हैं. जिससे यूएई के सभी एयरपोर्ट को रविवार से ही बंद कर दिया गया है. दुबई, शारजाह और अबूधाबी में बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के लोग फंसे हैं. इंदौर से दुबई के बीच चलने वाली सीधी फ्लाइट भी दो दिन से लगातार निरस्त हो रही है. जिसकी वजह से इंदौर समेत मध्य प्रदेश के सैकड़ों यात्री यूएई में फंस गए हैं. हालांकि, बताया जा रहा है कि इनका संपर्क भारत सरकार से लगातार बना हुआ है.

इंदौर के पूर्व विधायक भी फंसे

इंदौर-1 विधानसभा सीट से पूर्व विधायक संजय शुक्ला भी परिवार समेत दुबई में फंसे हुए हैं. उन्होंने रविवार को एक वीडियो भी जारी किया गया था. जिसमें संजय शुक्ला ने भारत सरकार से जल्द से जल्द यात्रियों को निकालने की अपील की थी. संजय शुक्ला ने बताया था कि दुबई की जिस होटल में वह ठहरे हैं, उसके पास ही एक मिसाइल गिरी थी और धमाका हुआ था. बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद उस होटल में रुके सभी लोगों ने दूसरे होटल में शरण ली थी. हालांकि, संजय शुक्ला ने बताया कि फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं. लेकिन इंदौर से आए हुए कई परिवार फिलहाल दुबई, शारजाह और अबूधाबी में फंसे हुए हैं. फ्लाइटों के बंद होने की वजह से वापसी मुश्किल हुई है.

इंदौर-शारजाह उड़ान भी निरस्त

इंदौर से शारजाह के बीच डेली उड़ान है. लेकिन, जंग के हालातों के बीच इस नियमित उड़ान का संचालन भी निरस्त कर दिया गया है. सोमवार को भी कंपनी की तरफ से उड़ानें निरस्त करने की घोषणा कर दी गई है. शारजाह में भी इंदौर के कई परिवार फंसे हैं. बताया जा रहा है कि इनमें कई कारोबारी हैं जो व्यापार के सिलसिले में इंदौर गए थे. लेकिन, युद्ध के चलते वहां फंस गए.

कैलाश विजयवर्गीय सक्रिय

एमपी के अलग-अलग शहरों के लोगों के यूएई में फंसने के बाद मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सक्रिए नजर आ रहे हैं. उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार से भी बात की है और वह लगातार इंदौर के लोगों से संपर्क में हैं. बताया जा रहा है कि विजयवर्गीय ने सभी को सलाह दी है कि वह ओमान से लौटने का प्रयास करें क्योंकि फिलहाल भारत-ओमान के बीच हवाई संपर्क बना हुआ है. जबकि उन्होंने यूएई में फंसे लोगों को भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क रखने और उनकी हिदायतें मानने की सलाह दी है. बताया जा रहा है कि सभी के मोबाइल पर लगातार अलर्ट मैसेज आ रहे हैं. सभी को खुली जगहों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं.

