Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

ईरान-इजराइल युद्ध का असर: दुबई से फ्लाइट्स का किराया महंगा, 1.21 लाख तक पहुंचा

Indore Dubai Flight Fare: अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते यूएई से भारत आने वाली फ्लाइट्स का किराया महंगा हो गया है. क्योंकि फिलहाल सीमित रूट पर फ्लाट्स चल रही हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 06, 2026, 09:49 AM IST
यूएई से आ रही फ्लाइट्स का किराया हुआ महंगा
यूएई से आ रही फ्लाइट्स का किराया हुआ महंगा

Iran Israel War Impact: अमेरिका-ईरान युद्ध का असर सबसे ज्यादा फ्लाइट्स पर भी दिख रहा है. क्योंकि मिडिल ईस्ट के कई देशों से फिलहाल लगातार फ्लाइट्स का संचालन नहीं हो रहा है. सीमित संख्या में फ्लाइट संचालन की वजह से किराया बढ़ता जा रहा है. यूएई से कम फ्लाइट्स चल रही ह, ऐसे में अभी भी वहां कई लोग फंसे हुए हैं. जो फ्लाइट्स चल रही हैं उनका किराया 8 से 10 गुना तक बढ़ गया है. दुबई से मुंबई के बीच चल रही फ्लाइट का किराया 60 हजार रुपए से लेकर 1.21 लाख रुपए तक चला गया है. जबकि आम दिनों में यह किराया महज 15 से 18 हजार रुपए के बीच में होता था. ऐसे में सीमित फ्लाइट्स और बढ़े किराए की वजह से भी लोग परेशान हो रहे है. 

इंदौर-दुबई फ्लाइट्स निरस्त 

इंदौर से दुबई और शारजाह के बीच चलने वाली फ्लाइट्स फिलहाल निरस्त हैं. ऐसे में दुबई में फंसे इंदौर के लोगों को मुंबई आना पड़ रहा है. इंदौर से दुबई गए आठ लोगों के ग्रुप ने  मुंबई के लिए फ्लाइट बुक की थी. जहां 85 हजार रुपए किराया एक व्यक्ति के लिए देना पड़ा है. ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन का कहना है कि जब तक फ्लाइट्स का संचालन सामान्य रूप से शुरू नहीं हो जाता तब तक इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में  फ्लाइटों के संचालन की स्थिति सामान्य हो सकती है. 

ये भी पढ़ेंः MP के इस रेलवे स्टेशन पर 8 हो जाएगी प्लेटफॉर्म की संख्या, 460 करोड़ से रीडेवलपमेंट

यूएई से निरस्त हो रही फ्लाइट्स 

दरअसल, ईरान-इजराइल जंग का असर सबसे ज्यादा हवाई मार्ग पर पड़ा है. यूएई से भारत की तरफ आने वाली नियमित फ्लाइट्स निरस्त हो रही है. केवल कुछ फ्लाइट्स का संचालन किया जा रहा है. जिन लोगों ने दुबई की आगे की बुकिंग थी, वो भी निरस्त हो रही हैं. ट्रेवल कंपनियों का कहना है कि जो लोग दुबई और शारजाह के टूर पर जाने वाले थे, उन्होंने भी अपना टिकट कैंसिल कराया है, ऐसे में ट्रेवल कंपनियों को भी घाटा लग रहा है. 

हालांकि बताया जा रहा है कि दुबई में फिलहाल स्थितियां सामान्य हैं. ऑफिस खुले हुए हैं और लोग बाहर भी निकल रहे हैं. यहां सरकार की तरफ से भी लगातार लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है. हेल्पलाइन नंबर जारी हो चुके हैं ताकि किसी तरह की स्थिति में वह लगातार संपर्क में बने रहे. इंदौर के लोगों का निकलना भी जारी है. सीधी फ्लाइट्स नहीं होने की वजह से लोग मुंबई के लिए फ्लाइट्स पकड़ रहे हैं. 

ये भी पढ़ेंः 500 करोड़ से संवर रहा MP का यह रेलवे स्टेशन, विश्वस्तरीय सुविधाओं से होगा लैस

