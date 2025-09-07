सोने की खान बनेंगी 38 गांवों की जमीन, इंदौर में 77KM लंबे रिंग रोड का रास्ता साफ; सर्वे शुरू
सोने की खान बनेंगी 38 गांवों की जमीन, इंदौर में 77KM लंबे रिंग रोड का रास्ता साफ; सर्वे शुरू

Eastern Ring Road project Indore: इंदौर में पूर्वी रिंग रोड का रास्ता साफ हो गया है. 77 किलोमीटर लंबे बनने वाली यह सड़क कंपेल, खुड़ैल और पीथमपुर जैसे  38 गांवों से होकर गुजरेगी. NHAI द्वारा इसके सर्वे का काम शुरू हो गया है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Sep 07, 2025, 04:29 PM IST
Indore Road Development Project: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर मैट्रापालिटन सिटी बनने की ओर अग्रसर है. इसको लेकर इंदौर शहर में दिन रात विकास का काम चल रहा है. शहर के चारों ओर रिंग रोड से लेकर ट्रैफिक वाले इलाकों में रोड को चौड़ा किया जा रहा है. वहीं, आस-पास के अन्य शहरों में भी इंदौर की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है. इसी क्रम में शहर के यातायात को सुगम बनाने और औद्योगिक क्षेत्रों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पूर्वी रिंग रोड का निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है. इसको लेकर सर्वे का काम शुरू हो गया है. लेकिन इसे बनाने के लिए 5500 पेड़ों की बलि चढ़ानी पड़ सकती है.

दरअसल, इंदौर के पूर्वी रिंग रोड का प्रस्ताव पास हो चुका है. यह रिंग रोड, जो डकाच्या से लेकर पीथमपुर तक का मार्ग जोड़ेगी. इससे उज्जैन और अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा को भी आसान हो जाएगी. इस रिंग रोड की लंबाई  77 किलोमीटर होगी. जो इंदौर को महानगर बनाने में मील का पत्थर साबित होगी. यह रिंग रोड न सिर्फ यातायात के दबाव को कम करेगी. बल्कि,  औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर और धार्मिक नगरी उज्जैन के बीच के रफ्तार को तेज करेगी. इससे बिजनेसमैनों के साथ-साथ तीर्थयात्रियों को भी लाभ मिलेगा. 

सर्वे का काम शुरू 
इसको लेकर सर्वे का काम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) कर दिया गया है. 4,000 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में सरकारी भूमि का अधिक से अधिक उपयोग करना है. ताकि निजी भूमि का अधिग्रहण कम करना पड़े. यह रिंग रोड कंपेल, खुड़ैल और पीथमपुर जैसे  38 गांवों से होकर गुजरेगी. इसके बन जाने से इन गांवों की जमीनों की कीमत सोने की तरह बढ़ जाएगी. इस प्रोजेक्ट को सिंहस्थ से पहले मार्च 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है. 

55,00 पेड़ों की बलि
यह सड़क भले ही इंदौर के विकास की रफ्तार को तेज करेगी. लेकिन इसके लिए इंदौर को एक बड़ी कीमत चुकानी होगी. चुकी 77 किमी लंबे बन रहे इस रिंग रोड में  एक हिस्सा 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र से होकर गुजरेगा. जिसके चलते 55,00 पेड़ों की कटाई की जाएगी. फिलहाल एनएचएआई द्वारा पेड़ों को चिन्हित करने का काम चल रहा है.

एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रवीण यादव ने बताया कि "यह रिंग रोड शहर के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. सर्वे पूरा होते ही हम वन विभाग के साथ मिलकर पेड़ों और जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेंगे."  वहीं, इस रिंग रोड के चक्कर में कटने वाले 55,00 पेड़ों को लेकर सवाल उठने लगे हैं. इससे पहले भी शहर के अन्य हिस्सों में विकास कार्यों के चलते पेड़ों की कटाई हुई है. जैसे  इंदौर-खंडवा-एदलाबाद मार्ग के लिए 9,640 पेड़ और पश्चिमी रिंग रोड के लिए 5,000 पेड़ काटे जा चुके हैं. यानी एक तरफ तो यह रिंग रोज इंदौर की तरक्की में चार चांद लगाएगा. लेकिन दूसरी ओर पर्यावरण को लेकर चिंता पैदा करेगा. 

ये भी पढ़ें- बंदूक, बीहड़ और बादशाहत: ये हैं चंबल के वो 5 डकैत, जिनके नाम से सब थर्राते थे!

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

