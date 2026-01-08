Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3067502
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

सावधान: MP में ठगों के निशाने परे बुजुर्ग, इंदौर में महिला को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 17 लाख

Indore News: इंदौर में एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट करके 17 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि तीन बार कॉल करके उसे धमकाया गया था.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 08, 2026, 12:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर की खबरें
इंदौर की खबरें

Indore Digital Arrest: इंदौर क्राइम ब्रांच ने शहर में ऑनलाइन ठगी का बड़ा मामला पकड़ा है. जहां डिजिटल अरेस्ट करके एक बुजुर्ग महिला से 17 लाख रुपए लूट लिए गए. आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने की धमकी देकर 61 साल की महिला से पांच दिन में 17 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए हैं. यह घटना जुलाई 2025 की बताई जा रही है, लेकिन महिला ने बदनामी के डर से यह बात छुपा रखी थी, लेकिन बाद में जब परिजनों ने समझाइश दी थी, जिसके बाद महिला ने पुलिस थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है. 

नकली पुलिस बन की कार्रवाई 

दरअसल, पीड़ित महिला के पास सबसे पहले ठग ने टेलीकॉम विभाग का कर्मचारी बनकर एक कॉल किया, जिसमें दावा किया गया कि उनके आधार कार्ड पर जारी एक सिम का गलत इस्तेमाल हो रहा है. इसके बाद पीड़ित को डराने के लिए मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होने की बात कही गई और उनकी मदद करने के बहाने फर्जी पुलिस अधिकारियों से संपर्क कराया गया. इस दौरान जिन ठगों से महिला की बात कराई गई, उन्होंने खुद को इंस्पेक्टर और सीबीआई का डीसीपी बताकर पीड़ित पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगाए और जांच के नाम पर उनके बैंक खाते की पूरी रकम वेरिफिकेशन के लिए ट्रांसफर करने का दबाव बनाया. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस तरह महिला को भरोसे में लिया 

नकली पुलिस अधिकारी बने ठगों ने बुजुर्ग महिला को भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होने के बाद 48 से 72 घंटों में उनकी रकम वापस कर दी जाएगी. इस झांसे में आकर पीड़ित महिला ने अलग-अलग तारीखों में तीन बार में लगभग साढ़े 17 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए. जब कुछ दिनों बाद संपर्क करने की कोशिश की गई तो सभी नंबर बंद मिले, जिसके बाद पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ. लेकिन महिला ने बदनामी के डर से यह बात घर में भी किसी को नहीं बताई. हालांकि कुछ दिनों बाद उन्होंने यह बात अपने घर में जब परिजनों को बताई तो मामला सामने आया. 

इंदौर में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने मामले में कहा कि फिलहाल क्राइम ब्रांच ने इस मामले में धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश और तकनीकी जांच शुरू कर दी है. लेकिन वह लगातार आम लोगों को समझा रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया पुलिस में नहीं होती है और न ही पुलिस और जांच एजेंसियां कभी किसी से पैसा ट्रांसफर कराने को कहती हैं, इसलिए इस तरह के मामलों में घबराने की बजाए तुरंत ही 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करना चाहिए.  

ये भी पढ़ेंः शादियों में मेहमान बनकर आते थे 2 चोर, चाचा-मामा-भैया बन जाते थे, फिर उड़ाते थे पैसे

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore digital arrestindore online scamdigital arrested elderly

Trending news

singrauli aqi
Delhi-NCR से ज्यादा प्रदूषित MP का ये शहर, AQI इतना ज्यादा कि सांस लेना मुश्किल...
MY Hospital in Indore
देवदूत बने डॉक्टर! MYH के डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी कर बचाया मासूम का पैर...
Bhopal Weather Update
भोपाल में कब हटेगा घना कोहरा? ठंड से तो मिल गई थोड़ी राहत, बारिश को लेकर बड़ा अपडेट
air pollution
MP में पानी के बाद हवा हुई 'जहरीली': भोपाल-इंदौर सहित 8 शहरों की बिगड़ी आबोहवा...
damoh news
दमोह में दूषित पानी का खतरा: घरों कर पहुंच रहा था गंदा और बदबूदार पानी...
mp news
बेटे का कातिल निकला पिता, पाइप में छिपाई थी लाश, 5 आरोपी गिरफ्तार
mp news
अब नहीं चलेगी लेटलतीफी, CM मोहन यादव के सख्त निर्देश, सुबह 10 बजे तक पहुंचना होगा
mp news
रीवा में तालिबानी इंसाफ! चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई, वीडियो हुआ वायरल
damoh news
दमोह पैर धुलाई कांड के आरोपी अनुज पांडे को राहत, SC ने NSA हटाई; रिहाई का दिया आदेश
maihar news
मां की डांट पर 5वीं कक्षा के छात्र ने उठाया खौफनाक कदम, घर में पसरा मातम