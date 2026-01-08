सावधान: MP में ठगों के निशाने परे बुजुर्ग, इंदौर में महिला को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 17 लाख

Indore Digital Arrest: इंदौर क्राइम ब्रांच ने शहर में ऑनलाइन ठगी का बड़ा मामला पकड़ा है. जहां डिजिटल अरेस्ट करके एक बुजुर्ग महिला से 17 लाख रुपए लूट लिए गए. आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने की धमकी देकर 61 साल की महिला से पांच दिन में 17 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए हैं. यह घटना जुलाई 2025 की बताई जा रही है, लेकिन महिला ने बदनामी के डर से यह बात छुपा रखी थी, लेकिन बाद में जब परिजनों ने समझाइश दी थी, जिसके बाद महिला ने पुलिस थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है.

नकली पुलिस बन की कार्रवाई

दरअसल, पीड़ित महिला के पास सबसे पहले ठग ने टेलीकॉम विभाग का कर्मचारी बनकर एक कॉल किया, जिसमें दावा किया गया कि उनके आधार कार्ड पर जारी एक सिम का गलत इस्तेमाल हो रहा है. इसके बाद पीड़ित को डराने के लिए मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होने की बात कही गई और उनकी मदद करने के बहाने फर्जी पुलिस अधिकारियों से संपर्क कराया गया. इस दौरान जिन ठगों से महिला की बात कराई गई, उन्होंने खुद को इंस्पेक्टर और सीबीआई का डीसीपी बताकर पीड़ित पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगाए और जांच के नाम पर उनके बैंक खाते की पूरी रकम वेरिफिकेशन के लिए ट्रांसफर करने का दबाव बनाया.

इस तरह महिला को भरोसे में लिया

नकली पुलिस अधिकारी बने ठगों ने बुजुर्ग महिला को भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होने के बाद 48 से 72 घंटों में उनकी रकम वापस कर दी जाएगी. इस झांसे में आकर पीड़ित महिला ने अलग-अलग तारीखों में तीन बार में लगभग साढ़े 17 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए. जब कुछ दिनों बाद संपर्क करने की कोशिश की गई तो सभी नंबर बंद मिले, जिसके बाद पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ. लेकिन महिला ने बदनामी के डर से यह बात घर में भी किसी को नहीं बताई. हालांकि कुछ दिनों बाद उन्होंने यह बात अपने घर में जब परिजनों को बताई तो मामला सामने आया.

इंदौर में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने मामले में कहा कि फिलहाल क्राइम ब्रांच ने इस मामले में धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश और तकनीकी जांच शुरू कर दी है. लेकिन वह लगातार आम लोगों को समझा रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया पुलिस में नहीं होती है और न ही पुलिस और जांच एजेंसियां कभी किसी से पैसा ट्रांसफर कराने को कहती हैं, इसलिए इस तरह के मामलों में घबराने की बजाए तुरंत ही 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करना चाहिए.

