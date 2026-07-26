इंदौर में हाथी को गुड़ खिलाना पड़ा भारी, ऑटो चालक को सूंड में लपेटकर कुचला, इलाज के दौरान मौत

Indore Auto Driver News: इंदौर में एक हैरान कर देने वाला हादसा सामने आया है. चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक ऑटो रिक्शा चालक को हाथी को गुड़ खिलाना भारी पड़ गया. जानकारी के अनुसार, यह घटना राजनगर इलाके की है, जहां एक धार्मिक कार्यक्रम के बाद हाथी को क्षेत्र में घुमाया जा रहा था. इसी दौरान 49 वर्षीय ऑटो चालक विजय होलकर, निवासी ई-सेक्टर राजनगर, हाथी के पास पहुंचे और उसे गुड़ खिलाने लगे. तभी अचानक हाथी भड़क गया और उसने विजय पर हमला कर दिया. इस घटना से मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और हर कोई स्तब्ध रह गया.