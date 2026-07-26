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इंदौर में हाथी को गुड़ खिलाना पड़ा भारी, ऑटो चालक को सूंड में लपेटकर कुचला, इलाज के दौरान मौत

Indore Elephant Attack News: इंदौर के चंदन नगर इलाके में हाथी को गुड़ खिलाने के दौरान ऑटो चालक विजय होलकर पर हाथी ने हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है. पुलिस ने महावत को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

Written ByYatnesh SenEdited ByManish kushawah
Published: Jul 26, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 05:27 PM IST
इंदौर में हाथी को गुड़ खिलाना पड़ा भारी, ऑटो चालक को सूंड में लपेटकर कुचला, इलाज के दौरान मौत
Image Credit: AI Generated Images

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Yatnesh Sen

Yatnesh Sen

यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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