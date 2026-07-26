इंदौर में हाथी को गुड़ खिलाना पड़ा भारी, ऑटो चालक को सूंड में लपेटकर कुचला, इलाज के दौरान मौत

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Indore Auto Driver News: इंदौर में एक हैरान कर देने वाला हादसा सामने आया है. चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक ऑटो रिक्शा चालक को हाथी को गुड़ खिलाना भारी पड़ गया. जानकारी के अनुसार, यह घटना राजनगर इलाके की है, जहां एक धार्मिक कार्यक्रम के बाद हाथी को क्षेत्र में घुमाया जा रहा था. इसी दौरान 49 वर्षीय ऑटो चालक विजय होलकर, निवासी ई-सेक्टर राजनगर, हाथी के पास पहुंचे और उसे गुड़ खिलाने लगे. तभी अचानक हाथी भड़क गया और उसने विजय पर हमला कर दिया. इस घटना से मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और हर कोई स्तब्ध रह गया.
मिली जानकारी के मुताबिक, एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए साधु उज्जैन से हाथी के साथ इंदौर आए थे. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हाथी को लेकर राजनगर क्षेत्र में भ्रमण कराया जा रहा था. इसी दौरान विजय होलकर हाथी को गुड़ खिलाने लगे. परिजनों का आरोप है कि अचानक हाथी ने विजय को अपनी सूंड में लपेट लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया. इसके बाद हाथी ने उनके सीने पर पैर रख दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह उन्हें बचाया और तत्काल अस्पताल पहुंचाया.
मामले की जांच जारी
हादसे के बाद परिजन घायल विजय को पहले जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सरकारी अस्पताल रेफर किया गया. बाद में बेहतर इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. घटना के बाद चंदन नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने मामले में हाथी के महावत को भी हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. मामले की जांच जारी है.
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