'हक' मूवी के रिलीज होने का रास्ता साफ, तय तारीख पर ही बड़े पर्दे पर दिखेगी इमरान-यामी की फिल्म

Haq Film Controversy 2025: इमरान-यामी गौतम की फिल्म हक अब 7 नवंबर को रिलीज होगी. बताया जा रहा है कि शाह बानो केस पर आधारित इस फिल्म पर रोक लगाने की याचिका इंदौर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. यानि इस फिल्म के रिलीज होने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 06, 2025, 05:23 PM IST
इमरान-यामी को बड़ी राहत!
Haq Movie Release Date: इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' के रिलीज होने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है. अब तय तारीख पर यानी 7 नवंबर को ही रिलीज किया जाएगा. फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को इंदौर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. यह फिल्म देश के चर्चित शाह बानो केस पर आधारित है, जिसके चलते इसके ट्रेलर लॉन्च के बाद से ही विवाद शुरू हो गए थे. कोर्ट के फैसले के बाद अब फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है और दर्शकों में इसे लेकर उत्सुकता बढ़ गई है.

बता दें कि 'हक' फिल्म की रिलीज को लेकर शाह बानो के परिजनों ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उनका कहना था कि फिल्म में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर दिखाया गया है और परिवार की अनुमति के बिना कहानी पेश की गई है. हालांकि, जस्टिस प्रणय वर्मा की एकलपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका को निराधार बताया और खारिज कर दिया. अदालत ने यह भी कहा कि जब फिल्म फरवरी 2024 से बन रही थी, तब याचिका रिलीज से केवल छह दिन पहले दायर की गई, जो काफी देर से की गई कार्रवाई मानी जाएगी.

7 नवंबर को होगी रिलीज
वहीं कोर्ट के आदेश के बाद अब फिल्म 7 नवंबर को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म का निर्देशन सुपर्ण वर्मा ने किया है और इसमें इमरान हाशमी व यामी गौतम मुख्य किरदारों में हैं. फिल्म 'हक' 1985 के उस मशहूर शाह बानो केस से प्रेरित है, जिसने महिलाओं के अधिकारों और धार्मिक कानूनों को लेकर पूरे देश में बहस छेड़ दी थी. माना जा रहा है कि फिल्म एक बार फिर पुराने विवादों और सामाजिक सवालों को नए नजरिए से पेश करेगी.

क्या है शाह बानो केस?
शाह बानो केस की कहानी 1978 में शुरू हुई थी, जब 62 वर्षीय शाह बानो बेगम ने अपने पति मोहम्मद अहमद खान से तलाक के बाद भरण-पोषण की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया. अहमद खान एक जाने-माने वकील थे जिन्होंने 1932 में शाह बानो से शादी की थी. दोनों के पांच बच्चे थे. बाद में अहमद खान ने दूसरी शादी कर ली और शाह बानो को तलाक देकर घर से निकाल दिया. उन्होंने सिर्फ इद्दत अवधि (तीन महीने) तक खर्च देने की बात कही, लेकिन बाद में वह भी बंद कर दिया. यही मामला आगे चलकर देश में महिला अधिकारों का प्रतीक बन गया.

