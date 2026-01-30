Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3091911
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

कुंडली नहीं मिली तो बौखलाया इंजीनियर, लड़की की अश्लील तस्वीरें मुहल्ले में चिपकाई..रिश्तेदारों में बांटी; कहा- क्राइम पेट्रोल देखकर सीखा हूं

MP News: इंदौर में एक युवक ने शादी न होने पर युवती के चरित्र को धूमिल किया. उसने युवती की आपत्तिजनक अश्लील तस्वीरों को उसके रिश्तेदार के घर भेजे और मोहल्ले में भी उन तस्वीरों को सर्कुलेट किया. क्राइम ब्रांच ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 30, 2026, 07:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

indore news
indore news

Indore News: मद्य प्रदेश के इंदौर से शर्मशार कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक युवक ने सिर्फ इस वजह से एक युवती के चरित्र को धूमिल किया क्योंकि शादी के लिए उसकी युवती ले कुंडली नहीं मेल खाई थी. कुंडली मेल नहीं होने से युवती के घरवालों  ने लड़के को शादी के लिए इंकार दिया. अब ये बात लड़के के ईगो को ऐसी हर्ट की कि उसने बदले की आग में युवती की न्यूड आपत्तीजनक तस्वीरों को ना सिर्फ उसके रिश्तेदारों को भेजे बल्कि पूरे मोहल्ले में वो तस्वीरें चिपका दी. फिलहाल इंदौर क्राइम ब्रांच ने इस सिरफिर आशिक को गिरफ्तार कर लिया है. 

कुंडली नहीं मिली तो सनका दिमाग
आरोपी का नाम आयुष अग्निहोत्री है जो पेशे से इंजीनियर है और डेटा एनालिस्ट के तौर पर काम करता है. आयुष और युवती का संपर्क एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुआ था. दोनों परिवार के बीच बात आगे बढ़ी लेकिन जब दोनों की कुंडली मिलाई गई तो कुंडली नहीं मिली जिस वजह से रिश्ता टूट गया. रिश्ता टूटा तो आयुष का दिमाग सनक गया. उसने युवती को सबक सीखाने की ठानी. 

क्राइम पेट्रोल देखकर आया आईडिया
पुलिस गिरफ्त में आए आयुष से तब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसे ऐसा करने का आईडिया क्राइम पेट्रोल देखकर आया था. उसने सीरियल में देखा और युवती की न्यूड आश्लील तस्वीरें उसके रिश्तेदार और मोहल्ले में चिपकाने शुरू किए. पकड़े न जाने की डर से वो हर बार अलग-अलग डाकघर से फोटो रिश्तेदारों को भेजा करता था. इस दौरान अपनी पहचान छिपाने के लिए वो चेहरे पर मास्क और टोपी पहनता था ताकी कैमरे में उसकी पहचान न बाहर आ सके. 

Add Zee News as a Preferred Source

एसिड अटैक की देता था धमकी
पीड़ित परिवार ने बताया कि आरोपी की हरकतें सिर्फ फोटो वायरल करने तक सीमित नहीं थी बल्कि वो युवती और उसके परिवार वालों को एसिड अटैक की धमकी भी देता था. युवक की इस हरकतों से युवती का परिवार बीते कई महीनों से दहशत में जी रहा था.  जब पुलिस केस को हल करने में नाकाम रही तो ये केस क्राइम ब्रांच के पास गया जहां उन्होंने 25 दिनों के अंदर आरोपी की पहचान कर ली. पुलिस ने आरोपी के लैपटॉप, प्रिंटर और अन्य सामान जब्त किए हैं और आरोपी से गहनता से पूछताछ हो रही है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

indore news

Trending news

indore news
युवक ने लड़की की अश्लील फोटो मुहल्ले में चिपकाई, कहा- कुंडली नहीं मिली तो आया गुस्सा
mp news
नर्मदापुरम में दिनदहाड़े युवक की पिटाई, बेल्ट और लातों से बेरहमी से पीटा,Video वायरल
Latest Satna News in Hindi
बीटेक छात्र ने छेनी-हथौड़े से काट डाली एयरपोर्ट की 9 इंच मोटी दीवार, क्या थी वजह?
mp news
अजब MP का गजब मामला, पुलिस ने कार को पहनाई हथकड़ी, शराबी ड्राइवर को छोड़ा, देखें
cg raipur news
बॉयफ्रेंड के बर्थडे पर मोबाइल लेकर जेल के अंदर पहुंची प्रेमिका, बनाई रील फिर...
mp news
गांव के श्मशान में आधी रात चल रहा था टोटका, ग्रामीणों ने दो युवकों को पकड़ा
mp news
CM मोहन यादव ने संविदाकर्मियों को बताया 'हनुमान', नियमित पदों पर अवसर देने का भरोसा
Latest Ujjain News
उज्जैन में उठी हिंदू धार्मिक स्थलों पर मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग
gwalior news
तेज रफ्तार ट्रक ने वैगनआर को रौंदा..कार के उड़े परखच्चे, छात्र समेत 4 की मौके पर मौत
Mohan Yadav
4 प्रवेश द्वार, 22 फीट का त्रिनेत्र रुद्राकनी, CM ने किया पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण