कुंडली नहीं मिली तो बौखलाया इंजीनियर, लड़की की अश्लील तस्वीरें मुहल्ले में चिपकाई..रिश्तेदारों में बांटी; कहा- क्राइम पेट्रोल देखकर सीखा हूं

Indore News: मद्य प्रदेश के इंदौर से शर्मशार कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक युवक ने सिर्फ इस वजह से एक युवती के चरित्र को धूमिल किया क्योंकि शादी के लिए उसकी युवती ले कुंडली नहीं मेल खाई थी. कुंडली मेल नहीं होने से युवती के घरवालों ने लड़के को शादी के लिए इंकार दिया. अब ये बात लड़के के ईगो को ऐसी हर्ट की कि उसने बदले की आग में युवती की न्यूड आपत्तीजनक तस्वीरों को ना सिर्फ उसके रिश्तेदारों को भेजे बल्कि पूरे मोहल्ले में वो तस्वीरें चिपका दी. फिलहाल इंदौर क्राइम ब्रांच ने इस सिरफिर आशिक को गिरफ्तार कर लिया है.

कुंडली नहीं मिली तो सनका दिमाग

आरोपी का नाम आयुष अग्निहोत्री है जो पेशे से इंजीनियर है और डेटा एनालिस्ट के तौर पर काम करता है. आयुष और युवती का संपर्क एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुआ था. दोनों परिवार के बीच बात आगे बढ़ी लेकिन जब दोनों की कुंडली मिलाई गई तो कुंडली नहीं मिली जिस वजह से रिश्ता टूट गया. रिश्ता टूटा तो आयुष का दिमाग सनक गया. उसने युवती को सबक सीखाने की ठानी.

क्राइम पेट्रोल देखकर आया आईडिया

पुलिस गिरफ्त में आए आयुष से तब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसे ऐसा करने का आईडिया क्राइम पेट्रोल देखकर आया था. उसने सीरियल में देखा और युवती की न्यूड आश्लील तस्वीरें उसके रिश्तेदार और मोहल्ले में चिपकाने शुरू किए. पकड़े न जाने की डर से वो हर बार अलग-अलग डाकघर से फोटो रिश्तेदारों को भेजा करता था. इस दौरान अपनी पहचान छिपाने के लिए वो चेहरे पर मास्क और टोपी पहनता था ताकी कैमरे में उसकी पहचान न बाहर आ सके.

Add Zee News as a Preferred Source

एसिड अटैक की देता था धमकी

पीड़ित परिवार ने बताया कि आरोपी की हरकतें सिर्फ फोटो वायरल करने तक सीमित नहीं थी बल्कि वो युवती और उसके परिवार वालों को एसिड अटैक की धमकी भी देता था. युवक की इस हरकतों से युवती का परिवार बीते कई महीनों से दहशत में जी रहा था. जब पुलिस केस को हल करने में नाकाम रही तो ये केस क्राइम ब्रांच के पास गया जहां उन्होंने 25 दिनों के अंदर आरोपी की पहचान कर ली. पुलिस ने आरोपी के लैपटॉप, प्रिंटर और अन्य सामान जब्त किए हैं और आरोपी से गहनता से पूछताछ हो रही है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.