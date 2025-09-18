इंदौर में 'लाल परी' की तस्करी, चारे की आड़ में छिपाई गई लाखों की शराब; ऐसे हुआ पर्दाफाश
इंदौर

इंदौर में 'लाल परी' की तस्करी, चारे की आड़ में छिपाई गई लाखों की शराब; ऐसे हुआ पर्दाफाश

MP News: इंदौर में एक्साइज विभाग ने अवैध शराब तस्करी का पर्दाफाश किया है. यहां तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रक को बाहर से जानवर के चारे से भरा था वहीं ट्रक के अंदर 500 से अधिक अवैध शराब के कार्टनों को जब्त किया गया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 18, 2025, 01:14 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Indore Illegal Liquor Smuggling: एक तरफ जहां मध्य प्रदेश पुलिस अवैध शराब तस्करी पर लगाम लगाने को कमर कसी हुई है वहीं दूसरी तरफ शहर के तमाम तस्कर पुलिस की नजरों को धोखा देते हुए बड़ा खेल करने की कोशिश कर रहे हैं. ताजा मामला इंदौर से है जहां शराब तस्करों ने 'चारे' की आड़ में अवैध तरीके से शराब तस्करी की वारदात को अंदाम दिया. हालांकि तस्करों की ये चलाकी पकड़ी गई और पुलिस ने ट्रक समेत 40 लाख का सामान जब्त किया है. 

चारे की आड़ में बड़ा खेल
घटना बेटमा थाना क्षेत्र के मेवाड़ गाव का है. यहां अवैध शराब तस्करों को पुलिस की ओर से बड़ा झटका लगा है. एक्साइज विभाग की टीम ने बड़ी सतर्कता से सजग रहते हुए तस्करों के इस इल्लिगल काम का पर्दाफाश किया है. तस्करों ने पुलिस की नजर को धोखा देने के लिए ट्रक को बाहर से जानवर के चारे से भर रखा था लेकिन अंदर कार्टन-कार्टन भर शराब की बोतलें रखी गई थी.

ट्रक में शराब की 500 से अधिक कार्टन
पुलिस ने जब संदिग्ध ट्रक को रोका तो अंदर का नजारा देख होश उड़ गए. ट्रक के अंदर 500 से अधिक कार्टन रखे गए थे जिसमें 200 कार्टन बीयर, 304 कार्टन गोवा व्हिस्की से भरे हुए थे. ये सभी बोतलें अवैध तरीके से कहीं ओर सप्लाई की जानी थी. इन सभी कार्टनों की कीमत 24 लाख रुपए है वहीं ट्रक समेत इनकी कीमत 40 लाख के आसपास बताई गई है. 

मध्य प्रदेश के इन जगहों पर शराब बैन
मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी के कई स्थलों पर शराब पर लगाम लगाया है. इनमें से मुख्य रुप से उज्जैन, मैहर, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, दतिया, चित्रकूट, ओरछा, मुलताई, मंदसौर, मांडलेस्वर, पन्ना और मंडला है. इन 19 जगहों पर शराब बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है. वहीं एमपी के कई ग्रामीण क्षेत्रों को नशा मुक्त करने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं. कई जगहों पर महिलाएं खुद नशा मुक्त आंदोलन का सहयोग कर रही हैं.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

