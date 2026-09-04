Explainer: सेमीकंडक्टर हब बनेगा एमपी! इंदौर में होगी समिट, जानिए क्या है 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' और मध्य प्रदेश को क्या होगा फायदा

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MP Semiconductor Summit 2026: आज की डिजिटल दुनिया में मोबाइल फोन, कार, कंप्यूटर, मेडिकल उपकरण, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट से लेकर लगभग हर आधुनिक तकनीक में सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है. यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश चिप निर्माण और इससे जुड़ी पूरी सप्लाई चेन को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं. भारत भी इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. मध्य प्रदेश अब सिर्फ कृषि और पारंपरिक उद्योगों तक समीति नहीं रहेगा, बल्कि देश के हाई-टेक और आईटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी नई पहचान बनाने जा रहा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया है कि इंदौर में 23 और 24 अक्टूबर को एमपी सेमीकंडक्टर समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा. सीएम का कहना है कि प्रदेश सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे आधुनिक क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और इससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे.
सेमीकंडक्टर क्या है और यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है?
सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है, जो बिजली को न तो पूरी तरह रोकता है और न ही आसानी से बहने देता है. सिलिकॉन इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है. इसी से बनी छोटी सी चिप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए दिमाग की तरह काम करती है. चिप के अंदर करोड़ों-करोड़ों ट्रांजिस्टर होते हैं, जो डेटा तो प्रोसेस करने और डिवाइस के अलग-अलग कामों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं. आज मोबाइल फोन, लैपटॉप, कार, टीवी, मेडिकल उपकरण, ATM, ड्रोन, सैटेलाइट, 5G नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर चिप्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं. इलेक्ट्रिक वाहनों और स्मार्ट डिवाइस के बढ़ते इस्तेमाल के साथ, इन चिप्स की मांग भी लगातार बढ़ रही है. यही वजह है कि सेमीकंडक्टर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं, बल्कि आधुनिक अर्थव्यवस्था और तकनीकी आत्मनिर्भरता की नींव बन गया है. जिस देश के पास मजबूत चिप मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और पूरी सप्लाई चेन होती है, उसे टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और डिफेंस क्षेत्रों में बड़े फायदे मिलते हैं. इसी कारण से भारत घरेलू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और चिप इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रहा है.
क्या है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0?
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग और इससे जुड़े पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है. इसे 2026-27 के केंद्रीय बजट में शुरू किया गया था. यह मिशन देश के भीतर सेमीकंडक्टर उपकरण और सामग्री बनाने, भारतीय चिप डिजाइन को बढ़ावा देने, सप्लाई चेन को मजबूत करने और रिसर्च व स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर केंद्रित है. जुलाई 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने कुल 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी. इस पहल के तहत चिप डिजाइन, मशीनरी और सामग्री, नई फैब्रिकेशन यूनिट, एडवांस्ड पैकेजिंग, रिसर्च और टैलेंट डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में काम किया जाएगा.
इंदौर में MP सेमीकंडक्टर समिट 2026 में क्या होगा?
इंदौर में 23 और 24 अक्टूबर को एमपी सेमीकंडक्टर समिट 2026 का आयोज किया जाएगा. इंदौर में होने वाले इस समिट में सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश, नई टेक्नोलॉजी और रोजगार के मौकों पर फोकस रहेगा. इसमें कंपनियों, निवेशकों, एक्सपर्ट्स और सरकारी प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है. इस समिट का मकसद मध्य प्रदेश में चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और टेस्टिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना और साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करना है.
सेमीकंडक्टर समिट-2026 के कैम्पेन पोस्टर का विमोचन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' के माध्यम से देश को इस क्षेत्र में सशक्त बनाने का संकल्प लिया है. प्रधानमंत्री मोदी के इस संकल्प को साकार करने में मध्यप्रदेश अपनी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर जैसे आधुनिक विज्ञान के अनेक प्रकल्पों पर बेहतरीन काम हो रहा है. इस क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार अग्रसर है. एक दौर वो था, जब चिप निर्माण के दिशा में कोई सोचता भी नहीं था. अब मध्यप्रदेश ने इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए ठोस निर्णय लिए हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आगामी 23-24 अक्टूबर को इंदौर में होने वाली एमपी सेमीकंडक्टर समिट-2026 के कैम्पेन पोस्टर के विमोचन अवसर पर संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉ. मोहन नागर, प्रमुख सचिव विज्ञान प्रौद्योगिकी एम. सेल्वेन्द्रम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
'ढाई साल में MP में लागू हुईं 25 नई उद्योग-व्यापार नीतियां'
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने बीते ढाई वर्ष में सभी क्षेत्रों में उद्योग और व्यापार अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए 25 नई नीतियां लागू की हैं. इनसे सरलीकृत, पारदर्शी और वचनबद्धता के साथ कार्य करने का अवसर मिला है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला, बेरोजगारी दर को न्यूनतम स्तर पर लाने वाला तथा देश-विदेश के निवेशकों का दिल और विश्वास जीतने वाला राज्य बन गया है.
MP के युवाओं को क्या फायदा होगा?
सेमीकंडक्टर सेक्टर के विस्तार से मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी और करियर के अवसर बढ़ सकते हैं. चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इसके अलावा, युवाओं को नई टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे वे हाई-टेक इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकेंगे.
समृद्ध मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने में कैसे मील का पत्थर साबित होगा?
सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश बढ़ने से मध्य प्रदेश में हाई-टेक इंडस्ट्रीज, रोजगार और तकनीकी विकास को बड़ा बढ़ावा मिल सकता है. अगर कंपनियां प्रदेश में चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और टेस्टिंग जैसे काम शुरू करती हैं, तो इससे नई इंडस्ट्रीज और उनसे जुड़े दूसरे व्यवसायों का विकास होगा, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर और स्किल डेवलपमेंट का सीधा फायदा मिलेगा. इसके अलावा भारत में सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन बढ़ाने से दूसरे देशों से चिप इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी. इससे देश की तकनीकी और औद्योगिक आत्मनिर्भरता मजबूत होगी, निवेश आकर्षित होगा और भारत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में अपनी भूमिका को और मजबूत कर पाएगा. इस तरह सेमीकंडक्टर सेक्टर न केवल समृद्ध मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तेजी दे सकता है, बल्कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भी एक अहम कदम साबित हो सकता है.
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