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Explainer: सेमीकंडक्टर हब बनेगा एमपी! इंदौर में होगी समिट, जानिए क्या है 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' और मध्य प्रदेश को क्या होगा फायदा

MP Semiconductor Summit 2026: मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे हाईटेक सेक्टर में अपनी नई पहचान बनाने की तैयारी में है. इंदौर में 23-24 अक्टूबर को एमपी सेमीकंडक्टर समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा. जिससे निवेश बढ़ने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है.

Written ByPooja
Published: Sep 04, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 10:51 PM IST
Explainer: सेमीकंडक्टर हब बनेगा एमपी! इंदौर में होगी समिट, जानिए क्या है 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' और मध्य प्रदेश को क्या होगा फायदा
Image Credit: AI Generated Images

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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