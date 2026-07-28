आरोपियों की पट्टी पर उठे सवाल, इंदौर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश; दोषियों पर होगी कार्रवाई

मामला 21 जुलाई का बताया जा रहा है, जब हीरा नगर थाना क्षेत्र में मां शारदा मेडिकल के सामने कार और दोपहिया वाहन की मामूली टक्कर के बाद विवाद हो गया था. विवाद मारपीट, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी तक पहुंच गया. इस मामले में पुलिस ने शोभित, मयंक, ओम और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शोभित और मयंक के हाथ-पैरों में पट्टियां बांधकर उनका इलाके में जुलूस निकाला था. उस दौरान पुलिस ने दावा किया था कि दोनों आरोपी गिरने से घायल हुए हैं. जुलूस के दौरान पुलिसकर्मी आरोपियों से माफी मंगवाते और डंडे से मारते हुए भी नजर आए थे.