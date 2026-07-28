आरोपियों की पट्टी पर उठे सवाल, इंदौर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश; दोषियों पर होगी कार्रवाई

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Indore Fake Bandage Case: इंदौर पुलिस के हीरा नगर थाने से जुड़े कथित फर्जी पट्टी मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं. करीब एक घंटे तक हीरा नगर थाना प्रभारी और उनकी टीम से पूछताछ की गई. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
मामला 21 जुलाई का बताया जा रहा है, जब हीरा नगर थाना क्षेत्र में मां शारदा मेडिकल के सामने कार और दोपहिया वाहन की मामूली टक्कर के बाद विवाद हो गया था. विवाद मारपीट, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी तक पहुंच गया. इस मामले में पुलिस ने शोभित, मयंक, ओम और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शोभित और मयंक के हाथ-पैरों में पट्टियां बांधकर उनका इलाके में जुलूस निकाला था. उस दौरान पुलिस ने दावा किया था कि दोनों आरोपी गिरने से घायल हुए हैं. जुलूस के दौरान पुलिसकर्मी आरोपियों से माफी मंगवाते और डंडे से मारते हुए भी नजर आए थे.
कब चर्चा में आया मामला?
लेकिन मामला तब चर्चा में आया, जब जेल गेट पर दोनों आरोपियों ने अपने हाथ-पैरों से पट्टियां खोलकर फेंक दीं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे. सोशल मीडिया पर यह भी आरोप लगाए गए कि आरोपियों को झूठी पट्टियां बांधकर जुलूस निकाला गया और इसके बदले पैसों के लेन-देन की बात भी सामने आई. हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
एसीपी का भी नाम आया
इस मामले में हीरा नगर की एसीपी रुबिना मिजवानी का नाम भी सामने आया है. उन्होंने कहा है कि वीडियो मिलने के बाद पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. अब इस पूरे मामले में नया अपडेट सामने आया है. पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने करीब एक घंटे तक हीरा नगर थाना प्रभारी और उनकी टीम से पूछताछ की. उन्होंने संबंधित डीसीपी को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.
सख्त कार्रवाई की जाएगी
पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा कि यदि किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही, अनुशासनहीनता या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी.
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