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आरोपियों की पट्टी पर उठे सवाल, इंदौर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश; दोषियों पर होगी कार्रवाई

Indore News: इंदौर के हीरा नगर थाने के कथित फर्जी पट्टी मामले में पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं. वायरल वीडियो के बाद थाना प्रभारी और टीम से पूछताछ हुई. जांच में दोषी मिलने पर पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Written ByYatnesh SenEdited ByManish kushawah
Published: Jul 28, 2026, 11:05 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:05 PM IST
आरोपियों की पट्टी पर उठे सवाल, इंदौर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश; दोषियों पर होगी कार्रवाई
Image Credit: ZEE MEDIA

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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