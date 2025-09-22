3 हजार लाओ 10 हजार ले पाओ! यूट्यूब से देखकर छाप रहे थे नोट; नकली करेंसी समेत 4 गिरफ्तार
3 हजार लाओ 10 हजार ले पाओ! यूट्यूब से देखकर छाप रहे थे नोट; नकली करेंसी समेत 4 गिरफ्तार

Indore News: इंदौर पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गैंग का खुलासा किया है. यह गैंग खंडवा स्थित घर में प्रिंटिंग मशीन के जरिए नकली नोट छाप रहे थे और बाजार में सप्लाई कर रहे थे. पुलिस ने चार आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. 

 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Sep 22, 2025, 04:08 PM IST
इंदौर । खंडवा में नकली नोट छापने का भंडाफोड़ हुआ है. यहां पुलिस ने चार आरोपियों को नकली नोट छापने हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए आरोपियों में दो छात्र और दो उसके रिश्तेदार हैं. पकड़े गए आरोपी खंडवा में घर पर ही कल प्रिंसटर से नोट छापते थे. इसके बाद इंदौर आकर सप्लाई करते थे. पुलिस ने आरोपियों के पास से 56 हजार रुपए की नकली करेंसी  और प्रिंटिंग मशीन जब्त की है. आरोपियों ने 

इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल डीसीपी रामस्नेही मिश्रा ने बताया कि पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच में जुटी है. आरोपियों ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने नकली नोट छापने की कला यूट्यूब से वीडियो देखकर सीखी है.

जानिए पूरा मामला
दरअसल, बाणगंगा थाने की एसआई सीमा मुवेल को जानकारी मिली कि खंडवा निवासी यशराज मीणा और शुभम मीणा अपने हरदा निवासी अपने रिलेटिव हेमंत कुशवाह और सौरभ के साथ नकली नोटों की डिलीवरी देने इंदौर आ रहे हैं. इसके बाद पुलिस ने एमआर-10 पर घेराबंदी की और चारों को दबोच लिया.

आरोपियों के पास से पुलिस को 56 हजार रुपए के नकली नोट मिले हैं. जिसमें 200 रुपए के नोट भी बरामद हुए हैं. शुरुआत में यशराज और शुभम ने 10 हजार के नकली नोट देने के बदले 3 हजार असली करेंसी की डील की थी. पहली बार तो इस कारोबार में सफल हो गए. लेकिन जब वे दूसरी बार 24 हजार रुपए के नकली नोट लेकर सप्लाई करने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पकड़े आरोपियों की आपराधिक रिकार्ड जुटा रही है. साथ ही यह भी जांच किया जा रहा है कि यह  नकली नोट और किन-किन लोगों तक पहुंचे हैं.

जांच में हुआ खुलासा
पुलिस द्वारा पूछताछ में पता चला है कि पकड़े गए आरोपी खंडवा स्थित अपने घर पर ही कलर प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से नकली नोट छापते थे. छपाई की यह तकनीक आरोपियों ने  यूट्यूब वीडियो देखकर सीखी थी. वे मशीन के माध्यम से बाजार में चलने वाले असली नोट की तरह नोट छाप रहे थे और उसे बाजार में खपत करने की तैयारी में थे. लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

