Indore News: अधिकारी वाली वर्दी और राजा रघुवंशी का दोस्त, सोनम के ससुराल पहुंची नकली पुलिस; जानिए प्लानिंग
Indore News: अधिकारी वाली वर्दी और राजा रघुवंशी का दोस्त, सोनम के ससुराल पहुंची नकली पुलिस; जानिए प्लानिंग

Indore Crime News: इंदौर के टांसपोर्ट कारोबारी मृतक राजा रघुवंशी के घर गुरुवार देर रात एक युवक पुलिस अधिकारी वाली वर्दी पहनकर पहुंच गया. उसने पहले अपनी बातों में लोगों को उलझाया, फिर राजा का दोस्त बताने लगा. इस दौरान मौके पर पहुंची असली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 15, 2025, 09:53 AM IST
Indore News: अधिकारी वाली वर्दी और राजा रघुवंशी का दोस्त, सोनम के ससुराल पहुंची नकली पुलिस; जानिए प्लानिंग

Cheating From Raja Raghuvanshi Family: इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में अभी जांच की प्रकिया चल रही है. आए दिन इस मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं. इन सबके बीच एक नकली पुलिसकर्मी राजा के घर जांच करने पहुंच गया. खाकी वर्दी पहन तीन स्टॉर लगाए युवक ने खुद को टीआई बताकर देर रात राजा के घर पहुंच गया. जब राजा के भाई को संदेह हुआ तो उन्होंने सख्ती से पूछताछ की, इस दौरान नकली टीआई का पूरा पोल खुल गया. 

दरअसल, गुरुवार देर रात एक नकली टीआई खुद को राजा का दोस्त बताकर उसके घर पहुंचा. इस दौरान राजा की मां ने अपने बेटे विपिन और सचिन को फोन करके इसकी सूचना दी. जब दोनों घर पहुंचे तो देखें एक पुलिसकर्मी वर्दी में घर आया है. उसके कंधे पर तीन स्टार लगे हैं. इस दौरान सचिन और विपिन ने जब उससे पूछताछ की तो वो खुद को रेलवे में कर्मचारी बताने लगा और कहा कि उज्जैन में मेरी पोस्टिंग है. 

जांच में हुआ खुलासा
पुलिसकर्मी की वर्दी में तीन स्टार लगाए युवक ने अपना नाम बजरंग लाल बताया. इसने बताया कि मैं राजा रघुवंशी का दोस्त हूं और मेरी उनकी मुलाकात 2021 में उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में हुई. इस बात पर राजा के भाई विपिन का शक और बढ़ गया. क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था और राजा कहीं आता-जाता नहीं था.

फिर क्या देर ना करते हुए विपिन ने बजरंग लाल से आई़डी कार्ड मांदग लिया. जिसे वो नहीं दिखा पाया और फिर बातों में घुमाने लगा. बजरंग लाल यह कहने लगा कि वह राजा की मौत का दुख शेयर करने आया है. जब विपिन उससे सवाल पूछना शुरू किया तो वह बहस करने लगा. इस दौरान विपिन ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी.

पुलिस की पूछताछ में हुआ खुलासा
मौके पर पहुंची पुलिस ने जब सख्ती से पूछाताछ की तो बजरंग लाल ने यह कबूला कि वह ना तो कोई पुलिस अधिकारी है और ना ही रेलवे का कर्मचारी है. यही नहीं उसके पास कोई नियुक्ति आदेश या पहचान पत्र भी नहीं मिला. राजेंद्र नगर थाना टीआई नीरज बिरथरे ने जब सख्ती से पूछताछ की, तो आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि वह सब झूठ बोल रहा था और वह राजा के परिवार को ठगने के इरादे से आया था. 

Indore News: चमत्कार या अनहोनी? इंदौर में फिर जन्मी 2 सिर, 2 पैर, 4 हाथ, 2 दिल, एक चेस्ट और एक पेट वाली बच्ची

