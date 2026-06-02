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इंदौर उज्जैन में तापमान गिरने से गर्मी से राहत, जानिए कब से शुरू होगा प्री-मानसून

Indore Weather: इंदौर और उज्जैन में मौसम का मिजाज बदल रहा है. तापमान में गिरावट की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. प्री-मानसून की एक्टिविटी शुरू हो रही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jun 02, 2026, 02:09 PM IST
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इंदौर उज्जैन में बदल रहा मौसम
इंदौर उज्जैन में बदल रहा मौसम

Ujjain Weather: एमपी में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. मालवा निमाड़ में भी पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश की वजह से तापमान में गिरावट होने से गर्मी से राहत मिली है. इंदौर और उज्जैन के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. यहां तापमान 35 से 36 डिग्री के बीच आ गया है. मंगलवार के दिन भी सुबह से बादल छाए रहे. जबकि कुछ स्थानों पर बादलों की लुकाछिपी का खेल चलता रहा. लेकिन भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है. मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश में प्री-मानसून की गतिविधियां एक्टिव होना शुरू हो चुकी हैं. जिससे बारिश हो रही है.

इंदौर में बदला मौसम 

इंदौर में जून की शुरुआत के साथ ही प्री-मानसून गतिविधियां तेज होती दिख रही हैं. मौसम में हुए बड़े बदलाव ने शहरवासियों को गर्मी से राहत दिलाई. शाम के समय करीब 93 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज आंधी और हल्की बारिश के बाद तापमान में तेजी से गिरावट आई है. मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को दिन का अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा. हालांकि दिन के दौरान तापमान में करीब 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई थी. लेकिन शाम को मौसम ने अचानक करवट ली. तेज हवाओं और रिमझिम बारिश के चलते रात का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 22.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य से 4 डिग्री कम रहा. 

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उज्जैन में भी प्री-मानसून एक्टिव 

उज्जैन संभाग में भी प्री-मानसून एक्टिव होता दिख रहा है. पिछले कुछ दिनों से शहर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. दिन में गर्मी और उमस के बीच शाम के समय तेज हवाएं चलने तथा कहीं-कहीं हल्की बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार टर्फ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले तीन से चार दिनों तक उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश तथा तेज हवा चलने की संभावना बनी हुई है. प्री-मानसून गतिविधियों के चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है. लेकिन बदलते मौसम में लोगों को सावधान रहने की सलाह भी दी गई है. 

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इंदौर और उज्जैन समेत आसपास के क्षेत्रों में अगले तीन से चार दिनों तक प्री-मानसून गतिविधियां बनी रहेंगी. इस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश और गरज-चमक की संभावना है. टर्फ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम लगातार सक्रिय बना हुआ है. 

एमपी में देर से आ सकता है मानसून

मध्य प्रदेश में इस बार मानसून की एंट्री देर से हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल मानसून अभी केरल तक नहीं पहुंचा है. सामान्य परिस्थितियों में केरल में दस्तक देने के लगभग 15 दिन बाद मानसून मध्य प्रदेश में एंट्री करता है. ऐसे में मानसून की एंट्री जब केरल में ही देर से हो रही है तो फिर एमपी में भी मानसून लेट होने की संभावना बन रही है. आमतौर पर प्रदेश में मानसून 15 जून के आसपास दक्षिणी हिस्सों से प्रवेश करता है. पिछले साल 2025 में मानसून 16 जून को मध्य प्रदेश पहुंचा था और इसकी विदाई 15 अक्टूबर तक हुई थी. विशेषज्ञों का कहना है कि बीच में बनने वाली मौसमी परिस्थितियां और संभावित ब्रेक मानसून की गति को प्रभावित कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ेंः एमपी में 60KM की रफ्तार से आ रहा तूफान! 15 से ज्यादा जिलों में खूब गिरेगा पानी

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