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वंदे मातरम गाने से इनकार करना पड़ा भारी, कांग्रेस की दो महिला पार्षदों पर FIR, दोनों से हुई थी पूछताछ

Indore News-इंदौर में पुलिस ने कांग्रेस की दो महिला पार्षदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. बुधवार को दो महिला पार्षदों, रूबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. दोनों ने नगर निगम बजट सत्र के दौरान राष्ट्रगीत का अनादर किया था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 15, 2026, 01:39 PM IST
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वंदे मातरम गाने से इनकार करना पड़ा भारी, कांग्रेस की दो महिला पार्षदों पर FIR, दोनों से हुई थी पूछताछ

FIR on Indore Councilors-मध्यप्रदेश के इंदौर में नगर निगम के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अनादर करने के मामले में कार्रवाई की गई है. इस मामले में जांच के बाद कांग्रेस कि दो महिला पार्षदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. बुधवार को एमजी रोड पुलिस ने पार्षद रुबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने बीजेपी पार्षदों की शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की है. इससे पहले इस मामले में सोमवार और मंगलवार को दोनों पार्षदों को पुछताछ के लिए बुलाया गया था. 

वंदे मातरम गाने से किया था इनकार
दरअसल, नगर निगम के बजट सत्र के दौरान दोनों पार्षदों ने वंदे मातरम गाने से इनकार किया था. एमजी रोड थाना पुलिस ने इस मामले में दोनों को सोमवार और मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. करीब साढ़े चार घंटे में उनके बयान दर्ज किए. पुलिस ने दोनों पार्षदों से वंदे मातरम के अपमान को लेकर सवाल किए थे. 

सभापति और पार्षदों ने दर्ज कराए बयान
इस मामले में सभापति और बीजेपी के कई पार्षद विरोध स्वरूप थाने में बयान दर्ज करा चुके हैं. वहीं इस मामले में पार्षद रुबीना ने यू टर्न लेते हुए कहा था कि मुझे उस दौरान ऐसे शब्द नहीं बोलने थे, इसके लिए मैं खेद प्रकट करती हूं. मैं वंदे मातरम का सम्मान करती हूं. यह शब्द गुस्से में निकले थे. 

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दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज 
एसीपी विनोद दीक्षित ने बताया कि इस मामले में बीजेपी पार्षद दल ने थाने में आकर शिकायत दी थी. इस शिकायत के बाद ही पूरे मामले की जांच की जा रही है. बीएनएस की धारा 196/1 के तहत दोनों पार्षदों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस अब वीडियो का परीक्षण कर आगे की कार्रवाई तय करेगी.

यह भी पढ़ें-सक्ती वेदांता प्लांट हादसा, अब तक 16 मजदूरों की मौत, 34 घायल... घायलों की हालत गंभीर

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