इंदौर में 8 मौतों का सच! पुलिस जांच में बड़ा पर्दाफाश; रात 11 बजे दोबारा चार्ज पर लगी कार बनी काल

EV Car Charging Fire Indore: इंदौर के कनाड़िया रोड स्थित बृजेश्वरी एनएक्स कॉलोनी में 18 मार्च को हुए भीषण आग हादसे ने पूरे शहर को झकझोर दिया था. अब इस मामले में जांच के बाद बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस के मुताबिक, आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जो घर में खड़ी इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग के दौरान हुआ था. इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की जान चली गई, जिसमें बच्चे भी शामिल थे. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और दुख का माहौल बना हुआ है.

जांच में सामने आया कि घर में रोज की तरह रात में ईवी कार चार्जिंग पर लगाई गई थी. पहले सौरभ ने चार्जिंग हटाने की बात कही थी, लेकिन बाद में परिवार के ही सदस्य हर्षित ने करीब 11 बजे फिर से कार को चार्ज पर लगा दिया. इसी दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग भड़क गई. देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

कैसे लगी थी आग

परिवार ने पहले आग की वजह पास के बिजली पोल को बताया था, लेकिन जांच और बयानों के बाद स्थिति साफ हो गई. पुलिस ने सौरभ, सौमिल और हर्षित समेत अन्य लोगों से पूछताछ की, जिसमें कई अहम बातें सामने आईं. करीब 4 घंटे चली पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि हादसे के वक्त कार चार्जिंग से जुड़ी हुई थी. अब पुलिस करीब 20 अन्य लोगों के बयान भी दर्ज करने की तैयारी में है.

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पुलिस जांच में जुटी

घटना के समय परिवार के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि हालात बेकाबू हो गए. जान बचाने के लिए सभी बाहर भागे, लेकिन सिर्फ चार लोग ही बाहर निकल पाए, बाकी अंदर ही फंस गए. इस दर्दनाक हादसे के बाद मुख्यमंत्री भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे. अब पुलिस आगे की जांच कर रही है और पूरे मामले की हर एंगल से पड़ताल की जा रही है.

रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर

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