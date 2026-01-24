Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

एमपी में पहली बार हॉर्स शो का आयोजन, एंबुलेंस के जरिए गुजरात से लाया गया घोड़ा

Indore Horse Show: मध्य प्रदेश में पहली बार इंदौर में सेंट्रल इंडिया हॉर्स शो का आयोजन किया जा रहा है, जहां देशभर से बेशकीमती नस्ल के घोड़े पहुंचे हैं. देवी अहिल्या हॉर्स सोसायटी द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय कार्यक्रम को लेकर दर्शकों और हॉर्स लवर्स में खासा उत्साह देखा जा रहा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 24, 2026, 05:17 PM IST
MP First Horse Show
MP First Horse Show

MP First Horse Show: मध्य प्रदेश में पहली बार घोड़ों को लेकर एक भव्य आयोजन किया जा रहा है. इंदौर में आयोजित इस हॉर्स शो ने लोगों का खासा ध्यान खींचा है. देवी अहिल्या हॉर्स सोसायटी द्वारा कराए जा रहे इस आयोजन को 'सेंट्रल इंडिया हॉर्स शो' नाम दिया गया है. यह कार्यक्रम घोड़ों की सुंदरता, नस्ल और प्रशिक्षण को मंच देने का प्रयास है. आयोजन में देश के अलग-अलग राज्यों से बेशकीमती और शाही घोड़े इंदौर पहुंचे हैं, जिससे शहर का माहौल खासा उत्साहपूर्ण नजर आ रहा है.

इंदौर के सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में आयोजित यह हॉर्स शो दो दिनों तक चलेगा. राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से एक से बढ़कर एक महंगे और दुर्लभ नस्ल के घोड़े यहां लाए गए हैं. आयोजकों का कहना है कि इस तरह का आयोजन मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है, इसलिए इसे लेकर लोगों में खास उत्सुकता है. घोड़ों की प्रदर्शनी के साथ-साथ प्रतियोगिताएं भी रखी गई हैं, जहां घोड़ों की चाल, बनावट और ट्रेनिंग का प्रदर्शन किया जा रहा है.

शो किसी उत्सव से कम नहीं
देवी अहिल्या हॉर्स सोसायटी के सदस्यों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य घोड़ों से जुड़ी संस्कृति और खेलों को बढ़ावा देना है. कार्यक्रम को देखने के लिए इंदौर ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग पहुंच रहे हैं. हॉर्स लवर्स के लिए यह शो किसी उत्सव से कम नहीं है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी घोड़ों को नजदीक से देखने और उनके बारे में जानने को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं, जिससे आयोजन स्थल पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है.

गुजरात से लाया गड़ा घोड़ा
हॉर्स शो में गुजरात से आए एक प्रतिभागी ने विशेष हॉर्स एंबुलेंस के जरिए अपने घोड़े को इंदौर लाया है. एंबुलेंस संचालक ने बताया कि वह देश के कई राज्यों में घोड़ों को ले जा चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह का आयोजन पहली बार देखने को मिला है. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम घोड़ों के शौकीनों के लिए बेहद खास है. आयोजन का दूसरा दिन भी खास रहेगा, क्योंकि और नई नस्लों के घोड़े यहां पहुंचने वाले हैं.

रिपोर्टः यत्नेश सैन, इंदौर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

