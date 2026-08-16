इंदौर में देश के पहले वर्चुअल चिड़ियाघर का लोकार्पण, CM मोहन यादव ने 14-D सिनेमा का लिया आनंद

Indore Virtual Zoo: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को देश के पहले वर्चुअल चिड़ियाघर का लोकार्पण किया. साथ ही उन्होंने इंदौर प्राणी संग्रहालय में स्थापित साढ़े 4 करोड़ रुपये की लागत से पीपीपी मॉडल पर निर्मित 14-डी सिनेमा थियेटर एवं वर्चुअल जंगल सफारी का भी लोकार्पण किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इंदौर जो भी करता है, सबसे अच्छा करता है. इंदौर निरंतर नवाचार और विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है.