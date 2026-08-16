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इंदौर में देश के पहले वर्चुअल चिड़ियाघर का लोकार्पण, CM मोहन यादव ने 14-D सिनेमा का लिया आनंद

CM Mohan Yadav News: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को इंदौर प्राणी संग्रहालय में देश के पहले वर्चुअल चिड़ियाघर का लोकार्पण किया. साथ ही ₹4.5 करोड़ की लागत से PPP मॉडल पर तैयार 14-D सिनेमा थियेटर और वर्चुअल जंगल सफारी की शुरुआत की.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 16, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:58 PM IST
इंदौर में देश के पहले वर्चुअल चिड़ियाघर का लोकार्पण, CM मोहन यादव ने 14-D सिनेमा का लिया आनंद
Image Credit: ZEE MEDIA

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