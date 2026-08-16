इंदौर में देश के पहले वर्चुअल चिड़ियाघर का लोकार्पण, CM मोहन यादव ने 14-D सिनेमा का लिया आनंद

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Indore Virtual Zoo: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को देश के पहले वर्चुअल चिड़ियाघर का लोकार्पण किया. साथ ही उन्होंने इंदौर प्राणी संग्रहालय में स्थापित साढ़े 4 करोड़ रुपये की लागत से पीपीपी मॉडल पर निर्मित 14-डी सिनेमा थियेटर एवं वर्चुअल जंगल सफारी का भी लोकार्पण किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इंदौर जो भी करता है, सबसे अच्छा करता है. इंदौर निरंतर नवाचार और विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्चुअल जंगल सफारी आमजन के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी. इससे लोगों को जंगल और वन्यजीवों का आभासी अनुभव प्राप्त होगा. उन्होंने कहा कि इस सुविधा से नगर निगम को आमदनी भी प्राप्त होगी
आज इंदौर में देश के पहले वर्चुअल चिड़ियाघर, प्राणी संग्रहालय में ₹4.5 करोड़ की लागत से पीपीपी मॉडल पर निर्मित 14-डी सिनेमा थियेटर एवं वर्चुअल जंगल सफारी का लोकार्पण किया और अवलोकन कर इसकी तकनीकी विशेषताओं की जानकारी भी प्राप्त की।
वर्चुअल जंगल सफारी से पर्यटकों को यहीं पर जंगल… pic.twitter.com/XUMygAjyGn
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 16, 2026
सीएम ने ली तकनीकी जानकारी
मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों एवं स्कूली बच्चों के साथ 14-डी सिनेमा थियेटर में बैठकर फिल्म का आनंद लिया. फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा कि दोनों फिल्में देखकर उन्हें अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई. उन्होंने वर्चुअल जंगल सफारी का भी अवलोकन किया तथा सफारी की व्यवस्थाओं एवं तकनीकी विशेषताओं की जानकारी प्राप्त की.
तकनीक के माध्यम से प्रकृति को समझेंगे बच्चे
इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रिमोट दबाकर फव्वारे का शुभारंभ किया. उन्होंने एक्वेरियम में मौजूद रंग-बिरंगी मछलियों का भी अवलोकन किया. मुख्यमंत्री ने प्राणी संग्रहालय में विकसित की गई इन नवीन सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि इससे शहरवासियों, बच्चों और पर्यटकों को मनोरंजन के साथ वन्यजीवों एवं प्रकृति को नए तकनीकी माध्यम से समझने का अवसर मिलेगा.
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