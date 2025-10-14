Advertisement
इंदौर

दिवाली से पहले फ्लाइट से उड़ गया बजट! हवाई यात्रा हुई महंगी, किराये ने उड़ाए होश

Indore News: दिवाली की छुट्टियों के कारण हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी हुई है. टिकट की कीमतें सामान्य से ढाई गुना तक बढ़ गई हैं. बेंगलुरु, मुंबई और पुणे जैसे शहरों से इंदौर के किराए आसमान छू रहे हैं.

 

Oct 14, 2025, 08:05 AM IST
दिवाली से पहले फ्लाइट से उड़ गया बजट! हवाई यात्रा हुई महंगी, किराये ने उड़ाए होश

Indore Flight Ticket Increased: दिवाली की लंबी छुट्टियों के कारण हवाई किराए में भारी वृद्धि हुई है, जिससे यात्रियों का यात्रा बजट बिगड़ गया है. पिछले चार दिनों में टिकटों की कीमतें सामान्य से ढाई गुना बढ़ गई हैं. ट्रेनों का भी वही हाल है यहां तो पहले से ही लंबी वेटिंग लिस्ट है और बस किराए में भी वृद्धि हुई है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है.

यह भी पढ़ें: दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई, गुजरात से इंदौर आया 2754 किलो मिलावटी मावा जब्त; बड़े दुकानों में होनी था सप्लाई

 

दीपावली से पहले फ्लाइट में सफर महंगा
दरअसल,  दिवाली और छठ के त्योहारों के नज़दीक आते ही छात्रों और बाहर काम करने वालों के लिए घर लौटना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ट्रेन के टिकट उपलब्ध नहीं हैं और हवाई जहाज़ और बस के किराए में भारी बढ़ोतरी हुई है. नतीजतन इस हफ़्ते इंदौर से रवाना होने वाले सभी रूटों पर किराए ज़्यादा हैं. घरेलू उड़ानों में, 17 अक्टूबर को कोलकाता की उड़ान का किराया सबसे ज़्यादा है जो ₹16,500 है. इसके अलावा अन्य जगहों के किराए में भी काफ़ी वृद्धि हुई है.

हवाई यात्रा हुई महंगी
बता दें कि 17 अक्टूबर को इंदौर से कोलकाता की उड़ान का किराया सबसे ज़्यादा 16,500 रुपये है. उसी दिन इंदौर-शारजाह अंतरराष्ट्रीय उड़ान का किराया ₹20,500 है. इसके अलावा इंदौर से मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई समेत अन्य सभी उड़ानों का किराया भी सबसे ज़्यादा है. फ्लाइट के अलावा इस हफ़्ते ज़्यादातर ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट भी है. बसों का भी यही हाल है किराये में भी काफी बढ़ोतरी हो गई है, जिसके कारण घर जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि ट्रेन के टिकट नहीं मिल रहे हैं और बसों व फ्लाइट के किराये आसमान पर पहुंच गए हैं.

 

यहां देखें फ्लाइट का किराया-

  • इंदौर-कोलकाता 8050 से 16555 रुपए
  • इंदौर-दिल्ली 3700 से 5500 रुपए
  • इंदौर-चेन्नई 3400 से 7090 रुपए
  • इंदौर-पुणे 5800 से 6400 रुपए
  • इंदौर-मुंबई 5000 से 5500 रुपए
  • इंदौर-बेंगलुरु 4500 से 5000 रुपए

