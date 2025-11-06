Advertisement
इंदौर में टेकऑफ से पहले रोक दी फ्लाइट, 163 यात्री 5 घंटे तक विमान में बैठे रहे

Indore News: इंदौर से मुंबई जा रही एक फ्लाइट टेकऑफ से पहले ही रोक दी गई, बताया जा रहा है कि इस दौरान 163 यात्री करीब 5 घंटे तक विमान में ही बैठे रहे, क्योंकि पायलट को फायर अलार्म मिला था.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 06, 2025, 06:18 AM IST
इंदौर की खबरें
Indore Airport: बुधवार की शाम को इंदौर से मुंबई के लिए जा रही एअर इंडिया की एक फ्लाइट टेकऑफ से पहले ही रवने पर रोक दी गई. बताया जा रहा है कि पायलट को उड़ान से पहले ही अचानक से फायर इंडिकेशन अलार्म मिला था, जिसके बाद विमान को उड़ने नहीं दिया गया. इस दौरान करीब 163 यात्री करीब 5 घंटे तक विमान में ही बैठे रहे और वह रनवे पर ही खड़ा रहा. हालांकि बताया जा रहा है कि बाद में प्लेन को रात में 11 बजकर 41 मिनट पर उड़ान भरने दिया गया. इस दौरान सभी तरह की चेकिंग की गई थी कि कही कोई दिक्कत तो नहीं है. 

शाम को उड़ना था

इंदौर से मुंबई जाने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट AI-2750 बुधवार को शाम 7 बजकर 50 मिनट पर उड़ान भरना था, लेकिन टेकऑफ से ठीक पहले उस वक्त रोक दी गई जब पायलट को फायर इंडिकेशन अलार्म मिल,  सुरक्षा कारणों से एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी ने तुरंत विमान को रनवे पर ही रोकने के निर्देश दिए. लेकिन अलार्म बजने के बाद सभी 163 यात्री विमान के अंदर ही बैठे रहे. विमान की तकनीकी जांच में ग्राउंड स्टाफ को करीब तीन घंटे का समय लगा. इसके बाद ही विमान को उड़ने दिया गया. 

ये भी पढ़ेंः बीना-इटारसी चौथी रेल लाइन पर नया अपडेट, 4328 करोड़ का प्रोजेक्ट, नहीं होगा यह काम

तकनीकी गड़बड़ी की आशंका

इस दौरान यात्रियों ने एयरलाइन से लगातार जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं मिल सका, कुछ यात्रियों ने शिकायत की कि एयर इंडिया स्टाफ ने देरी के कारणों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी. एअर इंडिया की ओर से घटना पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. हालांकि सूत्रों के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में फायर अलार्म सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है. 

बताया जा रहा है कि तकनीकी समस्याओं को देखते हुए इस पर तेजी से एक्शन लिया गया था, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो. इस दौरान प्लेन रनवे पर ही काफी देर तक खड़ा रहा था.

ये भी पढ़ेंः आप भी खाते हैं मोमोज तो तुरंत हो जाएं सावधान, केमिकल का ओवरडोज! हो सकता है जानलेवा

