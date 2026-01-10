Advertisement
इंदौर कांड के बाद एक्शन मोड में सरकार, अब शहरों और गांवों में शुरू होगा 'स्वच्छ जल अभियान', CM करेंगे शुभारंभ

Indore News: इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई दुखद मौतों के बाद, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूरे राज्य में 'स्वच्छ जल अभियान' शुरू करने का फैसला किया है. इस अभियान का उद्घाटन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए किया जाएगा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 10, 2026, 10:43 AM IST
Indore News: इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने साफ पीने के पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए "स्वच्छ जल अभियान" का शुभारंभ करेंगे. यह अभियान शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में एक साथ शुरू किया जाएगा. इस पहल के तहत पीने के पानी की क्वालिटी की जांच की जाएगी, पाइपलाइनों में लीकेज का पता लगाया जाएगा और दूषित पानी की समस्या को दूर किया जाएगा. इस अभियान में मेयर, शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष और पंचायत और ग्रामीण विकास, शहरी प्रशासन और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग (PHE) विभागों के अधिकारी शामिल होंगे.

स्वच्छ जल अभियान का शुभारंभ 
दरअसल, स्वच्छ जल अभियान के तहत शहरों और गांवों में पीने के पानी की क्वालिटी की जांच की जाएगी ताकि यह पक्का किया जा सके कि नागरिकों को सुरक्षित और शुद्ध पानी मिले. इसके साथ ही पानी की पाइपलाइनों में लीकेज, क्रॉस-कनेक्शन और दूषित पानी के सोर्स की पहचान करके उन्हें तुरंत ठीक किया जाएगा. आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इस अभियान को औपचारिक रूप से लॉन्च करेंगे. राज्य के सभी मेयर, शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष और पंचायत और ग्रामीण विकास, शहरी प्रशासन और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग (PHE) विभागों के सीनियर अधिकारी इस मीटिंग में शामिल होंगे.

अभियान का मुख्य उद्देश्य
स्वच्छ जल अभियान के मुख्य बिंदुओं में पीने के पानी की क्वालिटी की साइंटिफिक टेस्टिंग, पुरानी और खराब पाइपलाइनों में लीकेज की तुरंत मरम्मत, और उन जगहों की पहचान करके उन्हें सील करना शामिल है जहां दूषित पानी पानी के सोर्स में मिल जाता है.

प्रशासन का उद्देश्य एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पानी की शुद्धता की रेगुलर निगरानी की जा सके. मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि पीने के पानी की सप्लाई में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यह पहल न सिर्फ सफाई की दिशा में एक कदम है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाती है.

