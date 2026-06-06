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MP में विदेशी निवेश को लगेंगे पंख, 15 देशों के राजदूत और 350 निवेशक इंदौर में जुटेंगे; CM मोहन यादव करेंगे LAC फोरम-2026 का आगाज

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर में प्रतिष्ठित 'LAC (लैटिन अमेरिका और कैरेबियन) व्यापार एवं निवेश फोरम-2026' का भव्य शुभारंभ करेंगे. इस मेगा फोरम में 15 विभिन्न देशों के राजदूत, उच्चायुक्त और कूटनीतिक प्रतिनिधि विशेष रूप से शिरकत कर रहे हैं. इनके अलावा देश-दुनिया के 350 से अधिक दिग्गज निवेशक, उद्योगपति और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी इस मंच पर मौजूद रहेंगे.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 06, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:55 PM IST
MP में विदेशी निवेश को लगेंगे पंख, 15 देशों के राजदूत और 350 निवेशक इंदौर में जुटेंगे; CM मोहन यादव करेंगे LAC फोरम-2026 का आगाज

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