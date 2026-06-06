मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक निवेश के एक बड़े केंद्र के रूप में अपनी पहचान पुख्ता करने जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर में प्रतिष्ठित 'LAC (लैटिन अमेरिका और कैरेबियन) व्यापार एवं निवेश फोरम-2026' का भव्य शुभारंभ करेंगे. मध्य प्रदेश में विदेशी निवेश लाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में इस आयोजन को एक बड़े 'गेम-चेंजर' के तौर पर देखा जा रहा है. इस मेगा फोरम में 15 विभिन्न देशों के राजदूत, उच्चायुक्त और कूटनीतिक प्रतिनिधि विशेष रूप से शिरकत कर रहे हैं. इनके अलावा देश-दुनिया के 350 से अधिक दिग्गज निवेशक, उद्योगपति और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी इस मंच पर मौजूद रहेंगे.