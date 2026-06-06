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मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक निवेश के एक बड़े केंद्र के रूप में अपनी पहचान पुख्ता करने जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर में प्रतिष्ठित 'LAC (लैटिन अमेरिका और कैरेबियन) व्यापार एवं निवेश फोरम-2026' का भव्य शुभारंभ करेंगे. मध्य प्रदेश में विदेशी निवेश लाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में इस आयोजन को एक बड़े 'गेम-चेंजर' के तौर पर देखा जा रहा है. इस मेगा फोरम में 15 विभिन्न देशों के राजदूत, उच्चायुक्त और कूटनीतिक प्रतिनिधि विशेष रूप से शिरकत कर रहे हैं. इनके अलावा देश-दुनिया के 350 से अधिक दिग्गज निवेशक, उद्योगपति और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी इस मंच पर मौजूद रहेंगे.
औद्योगिक ताकत का वैश्विक प्रदर्शन
यह फोरम मध्य प्रदेश के लिए दुनिया के सामने अपनी औद्योगिक ताकत, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की अनुकूल नीतियों को प्रदर्शित करने का एक सुनहरा अवसर है. राज्य सरकार इस आयोजन के माध्यम से विदेशी निवेशकों को यह स्पष्ट संदेश देगी कि मध्य प्रदेश आज के समय में भारत का सबसे 'इन्वेस्टर फ्रेंडली' राज्य है, जहां सुरक्षित और लाभदायक निवेश का पूरा इकोसिस्टम तैयार है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विजन के अनुरूप, यह फोरम मध्य प्रदेश को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बनाने की दिशा में एक बेहद मजबूत कदम है.
इन प्रमुख सेक्टर्स पर रहेगा सबसे ज्यादा फोकस
'LAC व्यापार एवं निवेश फोरम-2026' में उन क्षेत्रों पर खास ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिनमें मध्य प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है. इनमें मुख्य रूप से फार्मास्युटिकल्स (दवा उद्योग), ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल (कपड़ा उद्योग), आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) और पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी शामिल हैं.
B2B और B2G बैठकों से खुलेंगे रोजगार के द्वार
भारत और लैटिन अमेरिकी व कैरेबियाई (LAC) देशों के बीच व्यापारिक सहयोग को नई गति देने में यह फोरम मील का पत्थर साबित होगा. कार्यक्रम के दौरान विदेशी डेलीगेट्स और स्थानीय उद्योगपतियों के बीच बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) और सरकार के साथ बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) बैठकों का विशेष दौर चलेगा. इन सीधी वार्ताओं के जरिए प्रदेश में न केवल नई फैक्ट्रियां और उद्योग स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त होगा, बल्कि मध्य प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे.