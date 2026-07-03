/एमपी कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश यादव ने दिया इस्तीफा, जीतू पटवारी पर लगाए गंभीर आरोप

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MP Congress News: मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश यादव ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफे के बाद उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की कार्यशैली पर खुलकर नाराजगी जताई. राकेश यादव ने कहा कि कांग्रेस का मीडिया डिबेट में नहीं जाने का फैसला समझ से परे है. उनका कहना है कि जब पार्टी के नेता टीवी बहसों और सार्वजनिक मंचों पर ही नहीं जाएंगे तो जनता तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे. उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों से पार्टी को नुकसान हो रहा है और कार्यकर्ताओं में भी निराशा बढ़ रही है.
वहीं इस्तीफे का ऐलान करते हुए राकेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भी गंभीर आरोप भी लगाए. उन्होंने कहा, 'पट्टी बंधी हुई है. उन्होंने दुर्योधन पैदा कर दिए हैं. पूरे मध्य प्रदेश में जो पूरी कांग्रेस खा गए हैं. इस स्थिति में अब संभव नहीं है कि कांग्रेस में रहकर कोई जनहित के काम किए जाएं. इसलिए मैं आज सार्वजनिक रूप से इस्तीफे की घोषणा कर रहा हूं. उन्होंने आगे कहा, आज तक मैंने जो लड़ाई लड़ी, ईमानदारी से कांग्रेस के लिए लड़ी. भविष्य में जहां भी मुझे काम का मौका मिलेगा, ईमानदारी से काम करूंगा. मेरा काम राजनीति में पैसा कमाना नहीं है, मेरा काम नाम कमाना और जनसेवा करना है. जो धंधा करते हैं, जो दलाली करते हैं, वो पीसीसी अध्यक्ष बने हुए हैं.
कौन हैं राकेश यादव?
1. इंदौर की छात्र राजनीति से निकलकर कांग्रेस में अपनी अलग पहचान बनाई.
2. प्रदेश सचिव से लेकर महासचिव तक कई अहम संगठनात्मक जिम्मेदारियां संभालीं.
3. टीवी डिबेट और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का मुखर चेहरा रहे हैं.
4. मालवा-निमाड़ क्षेत्र के मुद्दों को लगातार उठाने वाले नेताओं में शामिल हैं.
5. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बेहद करीबी माने जाते हैं.
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