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एमपी कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश यादव ने दिया इस्तीफा, जीतू पटवारी पर लगाए गंभीर आरोप

Congress Rakesh Yadav Resigns: मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है. पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. इसके अलावा, उन्होंने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं.

Written ByYatnesh SenEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 03, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:40 PM IST
एमपी कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश यादव ने दिया इस्तीफा, जीतू पटवारी पर लगाए गंभीर आरोप
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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