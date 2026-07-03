/एमपी कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश यादव ने दिया इस्तीफा, जीतू पटवारी पर लगाए गंभीर आरोप

वहीं इस्तीफे का ऐलान करते हुए राकेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भी गंभीर आरोप भी लगाए. उन्होंने कहा, 'पट्टी बंधी हुई है. उन्होंने दुर्योधन पैदा कर दिए हैं. पूरे मध्य प्रदेश में जो पूरी कांग्रेस खा गए हैं. इस स्थिति में अब संभव नहीं है कि कांग्रेस में रहकर कोई जनहित के काम किए जाएं. इसलिए मैं आज सार्वजनिक रूप से इस्तीफे की घोषणा कर रहा हूं. उन्होंने आगे कहा, आज तक मैंने जो लड़ाई लड़ी, ईमानदारी से कांग्रेस के लिए लड़ी. भविष्य में जहां भी मुझे काम का मौका मिलेगा, ईमानदारी से काम करूंगा. मेरा काम राजनीति में पैसा कमाना नहीं है, मेरा काम नाम कमाना और जनसेवा करना है. जो धंधा करते हैं, जो दलाली करते हैं, वो पीसीसी अध्यक्ष बने हुए हैं.