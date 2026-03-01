इजराइल-ईरान युद्ध के बीच दुबई में फंसे इंदौर के पूर्व विधायक, पोस्ट कर कही ये बात

Indore News: इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया भर में चिंता पैदा कर दी है. इस लड़ाई का सीधा असर एयर ट्रैफिक पर पड़ा है, जिससे दुबई जैसे बड़े हब के लिए फ्लाइट्स में रुकावट आई है. इसी बीच मध्य प्रदेश के इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला सहित शहर के कई व्यापारियों के दुबई में फंसने की खबर सामने आई है. बता दें कि दुबई के शारजाह से इंदौर जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-256 कैंसिल कर दी गई है.

दरअसल, ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमलों के बीच दुबई की मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन हमला हुआ. हमले के बाद दुबई के सभी एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं. दुबई आने-जाने वाली सभी फ्लाइट्स अनिश्चित काल के लिए कैंसिल कर दी गई हैं, जिसका असर मध्य प्रदेश के यात्रियों पर भी पड़ा है.

दुबई में फंसे इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला

इस बीच इंदौर के पूर्व MLA संजय शुक्ला समेत कई बड़े बिज़नेसमैन दुबई में फंसे हुए हैं. जानकारी के अनुसार वे एक शादी में शामिल होने के लिए वहां गए थे. अचानक फ्लाइट्स कैंसिल होने से वे वहां फंस गए हैं. पूर्व MLA संजय के साथ पूर्व MLA विशाल पटेल, प्रवीण कक्कड़, पिंटू छाबड़ा, मनीष शाहरा, गोलू पाटनी और संजय अग्रवाल जैसे बड़े लोग भी हैं.

संजय शुक्ला ने किया पोस्ट

इलाके में युद्ध जैसे हालात और फ्लाइट्स कैंसिल होने से उनके परिवारों में बहुत चिंता फैल गई. हालांकि, पूर्व MLA संजय शुक्ला ने सोशल मीडिया के ज़रिए स्थिति साफ़ की। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा- 'आदरणीय इंदौरवासियों एवं शुभचिंतकों, आप सभी की चिंता, स्नेह और निरंतर फोन कॉल्स के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ. मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं, मेरा पुत्र आकाश एवं मेरे सभी साथी पूर्णतः सुरक्षित एवं कुशल हैं. वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण दुबई एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद होने से हमारी आज भारत वापसी संभव नहीं हो सकी है. इस दौरान दुबई सरकार एवं भारत सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग एवं सहायता प्राप्त हो रही है. आप सभी की प्रार्थनाएँ और शुभकामनाएँ हमारे साथ हैं, इसके लिए मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद करता हूँ. परिस्थितियाँ सामान्य होते ही हम शीघ्र ही इंदौर लौटेंगे. आप सभी से आग्रह है कि किसी भी प्रकार की चिंता न करें'.