फिर आया इंडिगो संकट! इंदौर से 4 फ्लाइट कैंसिल, दिल्ली-चेन्नई जाने वाले यात्री परेशान

Indore Indigo flight cancelled: इंदौर एयरपोर्ट से इंडिगो की उड़ानें लगातार कैंसिल होने की खबर सामने आ रही है. वहीं सोमवार को दिल्ली और चेन्नई की चार उड़ानें रद्द हुईं, जिससे के चलते हवाई यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 29, 2025, 08:22 PM IST
फिर आया इंडिगो संकट!
Indore Indigo News: इंदौर के देवी अहिल्याबाई होल्कर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. इंडिगो एयरलाइंस लगातार उड़ानें निरस्त कर रही है. सोमवार को भी इंदौर से दिल्ली और चेन्नई जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी गईं. इन फ्लाइट्स में पहले से टिकट बुक करा चुके यात्रियों को एयरपोर्ट पर खासी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई यात्रियों को आखिरी समय में अपनी यात्रा की योजना बदलनी पड़ी.

एयरपोर्ट सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सोमवार को इंडिगो की कुल चार उड़ानें निरस्त की गईं. इनमें दिल्ली-इंदौर और इंदौर-दिल्ली की दोपहर की उड़ानें, साथ ही रात में चेन्नई-इंदौर और इंदौर-चेन्नई की फ्लाइट शामिल रहीं. अचानक उड़ानें रद्द होने से यात्रियों में नाराजगी दिखी. एयरलाइन की ओर से कारण ऑपरेशनल बताया गया है, जबकि यात्री लगातार हो रही इस स्थिति से खासे परेशान नजर आए.

फरवरी तक बढ़ी टाइमिंग
वहीं इंडिगो एयरलाइंस ने एक दिसंबर से क्रू की कमी का हवाला देते हुए कई उड़ानें निरस्त की हैं. इस बीच सरकार की तरफ से नए फ्लाइट टाइमिंग नियमों की अवधि फरवरी तक बढ़ा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद उड़ानों का रद्द होना जारी है. एयरलाइन की ओर से यात्रियों को रिफंड, री-बुकिंग और री-शेड्यूल की सुविधा दी जा रही है. हालांकि, बार-बार फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों की परेशानी कम नहीं हो पा रही है.

यात्रियों में भारी नाराजगी
निरस्त उड़ानों में सबसे ज्यादा दिक्कत चेन्नई जाने वाले यात्रियों को हो रही है. इंदौर से चेन्नई के लिए केवल एक ही सीधी उड़ान है, जबकि दिल्ली के लिए कई विकल्प मौजूद हैं. ऐसे में चेन्नई जाने वाले यात्रियों को या तो अगले दिन की फ्लाइट का इंतजार करना पड़ रहा है या फिर दूसरे शहरों के रास्ते जाना पड़ रहा है. इससे उनका समय और खर्च दोनों बढ़ रहे हैं, जिससे यात्रियों में नाराजगी साफ दिख रही है.

