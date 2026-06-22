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इंदौर में NEET का बड़ा फर्जीवाड़ा: ChatGPT से बनाया नकली पेपर, असली बताकर सैकड़ों छात्रों को ठगा; आरोपी गिरफ्तार

Indore News: इंदौर की क्राइम ब्रांच ने NEET परीक्षा के नाम पर ठगी करने वाले एक लॉ स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है. आरोपी परीक्षा से ठीक पहले सोशल मीडिया पर असली पेपर देने का दावा करके छात्रों को ठग रहा था.

Written ByAnil NagarEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 22, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:33 AM IST
इंदौर में NEET का बड़ा फर्जीवाड़ा: ChatGPT से बनाया नकली पेपर, असली बताकर सैकड़ों छात्रों को ठगा; आरोपी गिरफ्तार

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Anil Nagar

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अनिल नागर ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. अनिल नागर लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और ज़ी मीडिया में पिछले 5 वर्षों से संवाददाता के तौर पर कार्यरत हैं. अनिल नागर ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई की है.

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