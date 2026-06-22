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Indore News: इंदौर में NEET परीक्षा से जुड़ा एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. क्राइम ब्रांच ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो सोशल मीडिया के जरिए NEET के फर्जी प्रश्न-पत्र बेच रहा था. जांच में पता चला कि आरोपी ने प्रश्न-पत्र बनाने के लिए ChatGPT का इस्तेमाल किया और उन्हें असली बताकर बेचा. उसने ये PDF फाइलें 200 से ज्यादा छात्रों को ₹200 प्रति फाइल के हिसाब से भेजी थीं. परीक्षा की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए, इसलिए पुलिस ने इस ऑपरेशन को गुप्त रखा. परीक्षा खत्म होने के बाद ही FIR दर्ज की गई. अब पुलिस पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल हो सकने वाले किसी भी गिरोह की जांच कर रही है.
ChatGPT से बनाया नकली पेपर
जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के मोबाइल फोन पर एक प्रश्न-पत्र की PDF मिली. जब इसकी बारीकी से तकनीकी जांच की गई तो पता चला कि आरोपी ने नकली प्रश्न-पत्र बनाने के लिए ChatGPT (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का इस्तेमाल किया था और वह उन्हें छात्रों के सामने असली NEET पेपर बताकर बेच रहा था. परीक्षा के दबाव और तनाव का फायदा उठाते हुए, उसने 200 से ज्यादा परीक्षार्थियों और उनके माता-पिता को निशाना बनाया और ये नकली पेपर सिर्फ ₹200 प्रति पेपर के हिसाब से बेचे.
क्राइम ब्रांच और साइबर पुलिस खंगाल रही पूरा नेटवर्क
पुलिस के अनुसार आरोपी ने खुद को लॉ का छात्र बताया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर क्राइम ब्रांच ने बहुत सावधानी और गोपनीयता के साथ यह ऑपरेशन चलाया. परीक्षा केंद्र पर किसी भी तरह की अफरातफरी या भ्रम से बचने के लिए, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और दिन भर एक फार्महाउस पर उससे गुप्त रूप से पूछताछ की. परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से खत्म होने के बाद, देर रात उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई. इस खुलासे से भोपाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है. साइबर पुलिस और क्राइम ब्रांच अब इस बात की जांच कर रही हैं कि आरोपी ने अकेले यह काम किया या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है.