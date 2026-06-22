क्राइम ब्रांच और साइबर पुलिस खंगाल रही पूरा नेटवर्क

पुलिस के अनुसार आरोपी ने खुद को लॉ का छात्र बताया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर क्राइम ब्रांच ने बहुत सावधानी और गोपनीयता के साथ यह ऑपरेशन चलाया. परीक्षा केंद्र पर किसी भी तरह की अफरातफरी या भ्रम से बचने के लिए, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और दिन भर एक फार्महाउस पर उससे गुप्त रूप से पूछताछ की. परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से खत्म होने के बाद, देर रात उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई. इस खुलासे से भोपाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है. साइबर पुलिस और क्राइम ब्रांच अब इस बात की जांच कर रही हैं कि आरोपी ने अकेले यह काम किया या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है.