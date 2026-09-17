/ग्रामीणों को फ्री रजिस्ट्री देने वाला पहला राज्य बना एमपी, इंदौर से स्वामित्व योजना की शुरुआत, जानिए किसे मिलेगा लाभ

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बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन मध्य प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे हैं. जहां उन्होंने सीएम मोहन यादव के साथ मिलकर दीप प्रज्जवलित कर स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया है. इस कार्यक्रम के जरिए ग्रामीणों को फ्री में रजिस्ट्री देने का अभियान की शुरुआत की गई है. इस दौरान प्रदेशभर में सबसे पहले आगर-मालवा जिले के बड़ौत निवासी सीताराम को रजिस्ट्री दी गई. इसके बाद रायसेन जिले के माखन सिंह गुर्जर को मालिकाना हक दिया गया है. वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इसे आत्मसम्मान से जोड़कर बड़ी पहल बताया.
इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि ये केवल संपत्ति की रक्षा का विषय नहीं है. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी आबादी को आत्मसम्मान से जीने का हक मिला है. उन्होंने आगे कहा कि जो काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, उसे अब मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं. वहीं उन्होंने इसके बारे में कहा कि यह मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ी पहल है.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के जन्मदिवस के अवसर पर आज इंदौर से भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी के साथ मध्यप्रदेश के ग्रामीण आबादी में पट्टे की जमीन पर रह रहे 50 लाख से अधिक परिवारों को स्वामित्व प्रदान करने वाले निःशुल्क रजिस्ट्री अभियान का… pic.twitter.com/aQuRahSlBe
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 17, 2026
वहीं सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में आज से दीवाली-दशहरा और होली जैसे त्योहारों की खुशी देखने को मिलेगी. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में 50 लाख संपत्तियों का निष्पादन करते हुए फ्री रजिस्ट्री देने की शुरुआत कर दी है. सीएम का कहना है कि अब पटवारियों के माध्यम से घर-घर जाकर फ्री रजिस्ट्री का काम शुरू होगा, जो 17 अक्टूबर तक चलेगा. यानी गांव के लोगों को अपनी संपत्ति के कागज के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा. स्वामित्व योजना मध्य प्रदेश में ग्रामीण संपत्ति के अधिकार को रिकॉर्ड में दर्ज करने से जुड़ी है.
दशकों से गांवों में अपने ही मकान और जमीन की रजिस्ट्री न होने के कारण ग्रामीण भाई-बहनों को आर्थिक सुविधाओं का लाभ लेने में कठिनाई होती थी। अब इसका समाधान 'स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026' के माध्यम से होगा। #स्वामित्व_योजना_MP#सेवा_संकल्प_अभियान… pic.twitter.com/c3pGkcLpol
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 17, 2026
स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं देनी होगी
सीएम मोहन यादव का कहना है कि स्वामित्व योजना के तहत गांवों की आबादी भूमि का ड्रोन सर्वे कराया गया है. इस सर्वे के आधार पर वहां रहने वाले लोगों के संपत्ति संबंधी अधिकारों का रिकॉर्ड तैयार किया गया. अब इसी रिकॉर्ड में दर्ज पात्र संपत्तियों की पंजीकृत डीड बांटने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. खास बात यह है कि हितग्राहियों से स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा. इसका पूरा खर्च सरकार खुद उठाएगी. मध्य प्रदेश स्वामित्व योजना में यह फैसला ग्रामीण परिवारों के लिए अहम है.
68.11 लाख अधिकार अभिलेख तैयार
उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में अब तक 68.11 लाख अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं. इनमें 48.32 लाख निजी संपत्तियां शामिल हैं. इन रिकॉर्ड के आधार पर पात्र संपत्तियों की पंजीकृत डीड देने का काम आगे बढ़ाया जा रहा है. वहीं कार्यक्रम के दौरान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि यह सिर्फ संपत्ति की रक्षा का मामला नहीं है, बल्कि बड़ी आबादी को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार देने की पहल है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रयास किया, उसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में जमीन पर उतारा है.
रोड शो के बाद गांधी मैदान पहुंचे
दरअससल, स्वामित्व योजना के शुभारंभ से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे. जहां पर उन्होंने लगभग 5 किलोमीटर तक रोड शो किया. इसके बाद गांधी मैदान पहुंचे. वहीं सीएम मोहन यादव के साथ स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस योजना के तहत ग्रामीण आबादी भूमि के ड्रोन सर्वे से तैयार रिकॉर्ड के आधार पर पात्र लोगों को संपत्ति की पंजीकृत डीड दी गई. वहीं 17 अक्टूबर तक पटवारियों के जरिए घर-घर रजिस्ट्री का अभियान चलने की जानकारी दी गई है.