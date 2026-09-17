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ग्रामीणों को फ्री रजिस्ट्री देने वाला पहला राज्य बना एमपी, इंदौर से स्वामित्व योजना की शुरुआत, जानिए किसे मिलेगा लाभ

मध्य प्रदेश फ्री में रजिस्ट्री देने वाला पहला राज्य बन गया है. इंदौर से 17 सितंबर को सीएम मोहन यादव और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना की शुरुआत कर दी है. इस योजना के माध्यम से 17 अक्टूबर तक प्रदेश में सरकार की तरफ से 50 लाख संपत्तियों की फ्री रजिस्ट्री होगी.

Written ByManish kushawah
Published: Sep 17, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 05:47 PM IST
ग्रामीणों को फ्री रजिस्ट्री देने वाला पहला राज्य बना एमपी, इंदौर से स्वामित्व योजना की शुरुआत, जानिए किसे मिलेगा लाभ
Image Credit: ZEE MEDIA

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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